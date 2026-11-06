El Sevilla-Alavés que abre la duodécima jornada reúne a dos equipos que buscan la estabilidad entre la zona media/alta de la tabla y que tiene como atractivo añadido la vuelta al Sánchez-Pizjuán de Quique Sánchez Flores, así como el reencuentro de Luis García Plaza, exinquilino del banquillo vitoriano.

Sevilla - Alavés, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Ahora el conjunto hispalense, de la mano de Luis García Plaza, que se ganó el corazón también de la afición vitoriana, anda mucho más desahogado en su caminar por el torneo -sexto clasificado con diecisiete puntos- aunque sufrió un traspiés el pasado domingo en Getafe, dónde salió derrotado (3-1) tras irse al descanso 0-1 y efectuar una mala segunda mitad.

El Deportivo Alavés, por su parte, tiene este viernes una oportunidad para alejar los fantasmas de la zona baja de la clasificación en LaLiga EA Sports. Llega a esta duodécima jornada tras un nuevo aplazamiento del choque de Copa del Rey ante el Anaitasuna, con motivo en esta ocasión del fallecimiento del jugador del Tenerife Jesús de Miguel.

El primer objetivo del plantel vasco es dejar de lado el 6-1 recibido en el Spotify Camp Nou en la pasada jornada, que colocó a los babazorros en el puesto undécimo de la clasificación, pero a solo dos puntos del descenso.