El Real Madrid, con 12 jugadores disponibles y afectado por las lesiones, pone a prueba su triunfal racha de 11 victorias consecutivas en todas las competiciones ante el actual líder de la Euroliga, el Panathinaikos griego, en el Movistar Arena.

Real Madrid - Panathinaikos, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

La baja de Campazzo, lesionado ante el San Pablo Burgos en el duelo de Liga Endesa, se suma a la del francés Théo Maledon, afectado por esguince en la rodilla derecha, por lo que deja al dominicano Andrés Feliz como único base puro para enfrentarse al conjunto heleno.

La del galo es especialmente sensible, ya que actualmente es el mejor del equipo en la Euroliga, con unos promedios de 16,3 puntos, 5,2 asistencias y 20,4 de valoración, líder del grupo en los tres apartados.

Además, la profundidad de plantilla de los blancos ha quedado reducida a las 12 fichas, debido a las lesiones de larga duración de Mikael Jantunen, Gabriel Deck o Usman Garuba, las cuales se esperan para varios meses.