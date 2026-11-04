Borussia Dortmund - Real Betis, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Borussia Dortmund y Betis juegan en el Signal Iduna Park uno de los partidos estelares de la Champions, en el que los verdiblancos, que llevan nueve puntos de nueve posibles, persiguen acercarse aún más a la clasificación ante un duro rival que no conoce la derrota en la Bundesliga y que busca sumar su tercera victoria en la cuarta jornada de la máxima competición continental.

Sin urgencias por el botín acumulado, los del chileno Manuel Pellegrini afrontan el choque en tierras alemanas con la intensidad obligada y con la certeza de que cualquier suma supondría un paso de gigante para garantizar el pase, para lo que el entrenador bético pondrá en liza un once con sus pesos pesados como columna vertebral y en el que, pese a las rotaciones, habrá impronta de equipo titular.

Acompañado de seis mil béticos, la cita de Dortmund es de prestigio para un equipo que llega de ganar en Liga al Málaga y que, sin urgencias que lastren el desarrollo del juego, permitirán a los futbolistas béticos disfrutar de una noche del máximo nivel ante uno de los conjuntos potentes del fútbol europeo.

La cita será especial para uno de los capitanes béticos, Marc Bartra, quien vuelve a Dortmund casi una década después (2016-2018) y lo hace además en una de sus mejores rachas goleadoras con dos tantos en Liga y otros dos en competición europea.