Carlos Alcaraz, en la final del ATP 500 de Viena. Reuters

Después de conquistar el ATP 500 de Viena, el actual número 3 del mundo intentará refrendar las buenas sensaciones mostradas a lo largo de la última semana en un escenario de máxima exigencia que da cita a las mejores raquetas del circuito.

Alex Michelsen - Carlos Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de París

Más allá de la importante ganancia de puntos que puede obtener de cara al ranking ATP, la cita parisina ofrece a Alcaraz la posibilidad de cerrar un año de lo más complicado conquistando un trofeo importante.

El último masters de la temporada sería el quinto trofeo que Carlitos podría añadir a sus vitrinas en una temporada profundamente marcada por su lesión de muñeca.

El primer obstáculo a sortear por Alcaraz en el Masters 1000 de París 2026 será Alex Michelsen, número 35 del mundo.

El estadounidense viene de dar la campanada ante Jiri Lehecka en la primera ronda, consiguiendo remontar la desventaja adquirida en la primera manga para sellar su victoria por un contundente 7-6, 6-2 y 6-4).