AEK Atenas - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Real Madrid aspira a seguir con su pleno de puntos en Champions en su visita al AEK de Atenas, mientras que los griegos buscarán defender su racha de triunfos en casa, donde sólo conocen la victoria esta temporada.

El equipo blanco se ha medido al AEK en cuatro ocasiones en toda su historia, con un balance de dos empates y una victoria para cada uno. El último precedente fue en la fase de grupos de la Champions 2002-2003, en la que ambos cruces terminaron con igualdad en el marcador (3-3 en Atenas y 2-2 en Madrid).

Los de Jose Mourinho afrontan el tercero de una racha de cuatro encuentros consecutivos fuera de casa, después de ganar al Barcelona en el Camp Nou (1-2) y al Racing en El Sardinero (0-3), y antes de medirse al Valencia en Mestalla este sábado, un horario que el técnico portugués ha definido irónicamente como "regalo" de LaLiga.

Por su parte, el AEK de Atenas cuenta con el Allwyn Arena como su mejor baza. El equipo griego ha ganado los siete encuentros oficiales que ha disputado en su feudo esta temporada, incluyendo la jornada inaugural de la Liga de Campeones ante el LASK (1-0), y sólo ha encajado un gol.