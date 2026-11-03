Villarreal - PSG, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Villarreal y el PSG se enfrentan en un partido correspondiente a la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. El encuentro se disputa este martes 3 de noviembre a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica.

El conjunto castellonense afronta una cita de máxima exigencia ante uno de los grandes favoritos al título. Los amarillos suman tres puntos tras las tres primeras jornadas y necesitan reaccionar para acercarse a las posiciones de clasificación, mientras que el equipo parisino comparece en Villarreal con pleno de victorias y situado en primera posición.