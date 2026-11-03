Muere Jesús de Miguel | Última hora y reacciones al fallecimiento del jugador del Tenerife, de 30 años, tras el choque con el portero del Andorra

El fútbol español está de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de 30 años, este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas.

El futbolista perdió la vida después de sufrir un violento choque con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro frente al FC Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El impacto le provocó una parada cardiorrespiratoria, por lo que tuvo que ser reanimado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la UCI.

Su estado neurológico empeoró durante la madrugada hasta confirmarse su fallecimiento. La noticia ha conmocionado al fútbol nacional y ha provocado numerosas muestras de condolencia de clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Espanyol, que ha aplazado la presentación de Eder Sarabia.

La Real Federación Española de Fútbol también ha suspendido los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para este martes, además de la presentación del encuentro de la selección sub-21 ante Japón, en señal de duelo.