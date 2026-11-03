Muere Jesús de Miguel | Última hora y reacciones al fallecimiento del jugador del Tenerife, de 30 años, tras el choque con el portero del Andorra
El delantero madrileño estaba en la UCI tras ser reanimado en la ambulancia y sufrir posteriormente un empeoramiento de su estado neurológico.
Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras sufrir este lunes un paro cardíaco por una patada del portero del Andorra.
El fútbol español está de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife de 30 años, este martes 3 de noviembre a las 8:00 horas.
El futbolista perdió la vida después de sufrir un violento choque con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro frente al FC Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El impacto le provocó una parada cardiorrespiratoria, por lo que tuvo que ser reanimado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en la UCI.
Su estado neurológico empeoró durante la madrugada hasta confirmarse su fallecimiento. La noticia ha conmocionado al fútbol nacional y ha provocado numerosas muestras de condolencia de clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Espanyol, que ha aplazado la presentación de Eder Sarabia.
La Real Federación Española de Fútbol también ha suspendido los partidos de Copa del Rey y Copa de la Reina previstos para este martes, además de la presentación del encuentro de la selección sub-21 ante Japón, en señal de duelo.
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La tragedia de la mujer del fallecido Jesús de Miguel: vivió desde la grada, con su hija de un año, la patada letal en su pecho
En el plano sentimental, este fallecimiento trunca bruscamente una historia admirable y sólida. Jesús de Miguel y su razón de amor, María, formaban uno de los matrimonios más estables del terreno futbolístico.
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La RFEF suspende la jornada de fútbol de este 3 de noviembre tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife:
Tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, y como muestra de respeto y solidaridad, la RFEF ha decretado la suspensión de los encuentros previstos para este martes, 3 de noviembre, correspondientes a la primera y tercera eliminatoria de la Copa del Rey Mapfre y Copa de la Reina Iberdrola, respectivamente.
Asimismo, también queda suspendida la presentación oficial en Almendralejo del partido de la Selección sub-21 ante Japón.
La RFEF informará en las próximas fechas sobre la nueva planificación de sus torneos y los horarios definitivos de los encuentros aplazados.
La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta triste pérdida y traslada todo su cariño y apoyo a los familiares, amigos y seres queridos de Jesús de Miguel, así como al conjunto tinerfeño y a toda su afición, en estos durísimos momentos.
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Minuto de silencio del Real Madrid
El Real Madrid realiza un minuto de silencio durante su entrenamiento matinal
🙏 Minuto de silencio en el entrenamiento del @realmadrid en memoria de Jesús de Miguel 🖤 DEP 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/c8kYfIZl6t— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 3, 2026
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Futbolistas fallecidos en situaciones parecidas
La muerte de Jesús de Miguel recuerda a otros episodios trágicos que han marcado la historia del fútbol, especialmente aquellos provocados por choques durante los partidos.
- Raúl Ramírez (19 años, 2025). El portero del CD Colindres falleció el 29 de septiembre de 2025, dos días después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al chocar con un delantero del Revilla de Camargo durante un encuentro de Tercera Federación. Sufrió dos paradas cardiorrespiratorias y permaneció ingresado en la UCI del Hospital Valdecilla de Santander
- José Antonio Gallardo (25 años, 1987). El guardameta del CD Málaga sufrió un fuerte golpe en la cabeza al chocar con Baltazar, delantero del Celta de Vigo, el 21 de diciembre de 1986. Aunque inicialmente se recuperó, sufrió posteriormente una hemorragia cerebral que lo dejó en coma. Falleció el 15 de enero de 1987
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Muere Jesús de Miguel: Cronología del fatídico choque
El trágico suceso se produjo el lunes 2 de noviembre, durante el encuentro de la duodécima jornada de Segunda División entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
El conjunto canario había desperdiciado una ventaja de dos goles después de que los visitantes igualaran el marcador (2-2) con dos tantos en los minutos 80 y 87.
Ya en el tiempo añadido, Jesús de Miguel corría desde el centro del campo para iniciar un contraataque cuando el guardameta del Andorra, Jesús Owono, salió precipitadamente de su área para interceptar el balón.
El portero saltó con la rodilla por delante y golpeó violentamente al delantero en el pecho, provocando que cayera inconsciente sobre el césped. La gravedad de la acción llevó a los futbolistas de ambos equipos a solicitar inmediatamente la entrada de los servicios médicos, mientras el árbitro expulsaba con tarjeta roja a Owono.
Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, De Miguel recibió maniobras de reanimación y fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. El encuentro quedó suspendido definitivamente en el minuto 108, en medio de una enorme conmoción entre jugadores y aficionados.
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Trayectoria futbolística de Jesús de Miguel (1996-2026)
Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel Alameda, conocido futbolísticamente como 'Demi', inició su trayectoria en las categorías inferiores del Leganés antes de pasar por equipos como el Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve y Navalcarnero.
Su consolidación como delantero llegó en el Unionistas de Salamanca, donde anotó 12 goles en la temporada 2021-2022. En enero de 2023 fichó por el CD Castellón, club con el que consiguió el ascenso a Segunda División y se convirtió en máximo goleador de su grupo de Primera RFEF, con 16 tantos en la campaña 2023-2024.
Tras disputar su primera temporada en el fútbol profesional, en julio de 2025 llegó al CD Tenerife, donde continuó su carrera hasta su fallecimiento a los 30 años.
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El Sevilla FC envía el pésame
El Sevilla FC expresa su pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel. Un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y a todos los aficionados del Tenerife. Descanse en paz.
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El Atlético de Madrid muestra sus condolencias
Desde el Atlético de Madrid nos unimos al dolor por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos los miembros y aficionados del Tenerife. Descanse en paz.
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El FC Barcelona muestra sus condolencias
Así reza el comunicado del club catalán:
Desde el FC Barcelona, lamentamos profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife.
Nuestros pensamientos y apoyo están con su familia, amigos y seres queridos en estos difíciles momentos.
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El Real Madrid se suma a expresar sus condolencias
El Real Madrid publicó el siguiente comunicado en sus redes sociales:
El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del C. D. Tenerife.
El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a su club y a todos sus seres queridos.
Jesús de Miguel ha fallecido a los 30 años de edad. Descanse en paz.
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El periodista Manolo lamenta el fallecimiento del jugador
Desde sus redes sociales, el conocido periodista deportivo no dudó en mostrar sus condolencias ante la muerte de Jesús de Miguel, a los 30 años.
@CDTOficial Dios mío !!!!! No me lo puedo creer.— Manolo Lama (@lamacope) November 3, 2026
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Gerard Piqué lamenta el fallecimiento de Jesús de Miguel
El exfutbolista y actual presidente del FC Andorra mostró sus condolencias ante la muerte de Jesús de Miguel.
@CDTOficial Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús.— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2026
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El FC Andorra lamenta el fallecimiento
A través de un comunicado, el equipo andorrano mostró el pésame a la familia de Jesús de Miguel
🖤 Con el corazón roto y devastados, queremos mandar nuestro más sincero pésame a la familia de Jesús de Miguel, a todos sus compañeros, amigos y al CD Tenerife Descanse en paz— FC Andorra (@fcandorra) November 3, 2026
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El club anunció la muerte de Jesús de Miguel
A través de un comunicado oficial, el CD Tenerife anunció la muerte de Jesús de Miguel, delantero del equipo canario.
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
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Muere Jesús de Miguel, jugador del Tenerife
Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife de 30 años, ha fallecido, según ha anunciado el propio club.
El futbolista permanecía ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después de sufrir una parada cardiorrespiratoria tras un fuerte impacto con el portero del Andorra, Jesús Owono, durante el partido disputado este lunes en el Heliodoro Rodríguez López.