FC Barcelona - Aston Villa, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Barcelona, que viene de golear al Alavés (6-1) tras las derrotas de la semana pasada ante el PSG (4-2) y el Real Madrid (1-2), medirá su reacción en el Spotify Camp Noy ante el Aston Villa de Unai Emery, invicto en la competición, en la cuarta jornada de la Champions.

El preparador de Ondarribia es un viejo conocido del club catalán, pues se ha enfrentado en 30 ocasiones al Barça, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas para Emery. El peor balance de su trayectoria ante cualquier equipo al que se haya enfrentado un mínimo de diez veces.

El Barcelona, que debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, llegará a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart y Andreas Christensen.

Por su parte, el Aston Villa ha terminado una semana mala. Una semana de retroceso respecto a la mejoría que el equipo había experimentado en las últimas fechas. De ganar al Manchester City, a caer eliminado en la Copa de la Liga contra el Bournemouth, goleado, además, y dejarse dos puntos en casa contra el Fulham en un partido que podrían haber perdido sin muchos problemas.