Los de Simeone reciben al club bávaro en busca de seguir ampliando su buena racha.

Atlético de Madrid - Bayern Múnich, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Partidazo de Champions en el Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al Bayern en uno de los partidos destacados de la jornada 4 de la fase liga. Los colchoneros son 16º con cuatro puntos de nueve posibles, a uno de los alemanes.

El equipo de Kompany es 14º tras una victoria y dos empates. El encuentro servirá para que los rojiblanco tomen la enésima ventaja por la final de Champions perdida en 1974.

El balance de los ocho encuentros es de dos triunfos colchoneros, cuatro alemanes y dos empates.

El Atlético de Madrid - Bayern, partido de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League, se juega el martes, 3 de noviembre de 2026 a partir de las 21:00 horas en el Metropolitano.

El francés Francois Letexier será el encargado de arbitrar el encuentro con la ayuda de su compatriota Jerome Brisard en la sala VAR. Hujlmand cumple sanción por su roja en Stuttgart. Koke vuelve y el Cuti Romero es la gran duda.