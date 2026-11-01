El Racing recibe al Real Madrid en la jornada 11 de La Liga tras vencer al Espanyol. El conjunto blanco llega crecido tras llevarse el clásico, buscando tres puntos clave para la parte alta de la tabla ante un combativo feudo cantábrico.

Racing - Real Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El encuentro perteneciente a la undécima jornada de La Liga entre el Racing y el Real Madrid se disputa el domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, ubicados en Santander.

En lo estrictamente deportivo, el Racing de Santander afronta este compromiso con la moral en alto después de imponerse 2-1 al Espanyol. El Real Madrid atraviesa un momento idóneo de forma tras certificar un valioso 2-1 frente al Barcelona en su anterior enfrentamiento liguero.

Los locales tratarán de hacerse fuertes apoyados por el calor de su público para resistir el ritmo madridista y rascar algún resultado positivo, mientras que el bloque visitante saldrá enfocado en imponer su calidad ofensiva para evitar sorpresas a domicilio.