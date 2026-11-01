Gran final del ATP 500 de Viena entre Carlos Alcaraz y Álex de Miñaur. Dos de los mejores tenistas del circuito miden sus fuerzas en un duelo vibrante por el título austriaco tras superar unas duras rondas previas.

De Miñaur - Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo de la final del ATP 500 de Viena

El esperado encuentro que corona al campeón del torneo austriaco se disputa hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 hora peninsular española. El escenario de este gran duelo es la pista central (Centre Court) del pabellón Wiener Stadthalle de Viena.

Los aficionados que deseen seguir la final por televisión podrán sintonizarla a través de los canales habituales de retransmisión deportiva que cubren el circuito ATP (como Movistar+ en España).

En el plano estrictamente deportivo, Carlos Alcaraz llega a esta cita tras firmar una semana muy sólida sobre pista dura bajo techo. El murciano superó en semifinales al ruso Daniil Medvedev en un disputado encuentro resuelto en dos sets (6-4 y 7-6), demostrando una gran fortaleza mental y solidez al servicio.