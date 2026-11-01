El estadio San Mamés acoge un vibrante derbi vasco en La Liga. El Athletic recibe a la Real Sociedad en un clásico de máxima rivalidad donde ambos conjuntos buscan imponer su jerarquía, sumar tres puntos vitales y regalar una gran alegría a sus aficiones en un duelo marcado por la alta intensidad.

Athletic - Real Sociedad, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El encuentro correspondiente a la undécima jornada de La Liga se disputa hoy, domingo 1 de noviembre de 2026, a partir de las 21:00 (hora peninsular española) sobre el césped del estadio de San Mamés, situado en Bilbao.

Los aficionados que deseen seguir el choque por televisión podrán hacerlo en directo a través de la plataforma DAZN y su canal DAZN LaLiga, así como en establecimientos mediante LaLiga TV Bar.

En el plano estrictamente deportivo, el choque adquiere un atractivo especial en los banquillos al medir tácticamente a Edin Terzic y a Pellegrino Matarazzo, técnicos con pasado en la Bundesliga.