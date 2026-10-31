Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev se miden en un apasionante duelo de máxima rivalidad en el circuito. Ambos tenistas saltan a la pista con la ambición intacta para alcanzar la gran final y dar un golpe de autoridad en el torneo.

Medvedev - Alcaraz, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del partido del ATP 500 de Viena

El encuentro correspondiente a las semifinales del torneo ATP Viena se disputa este sábado 31 de octubre de 2026 a partir de las 15:00 horas (horario peninsular español). El escenario elegido para este gran enfrentamiento entre raquetas de talla mundial es la pista central del recinto austriaco.

Los aficionados que deseen seguir el partido por televisión en directo en España pueden hacerlo a través de la plataforma Movistar+, concretamente mediante sus canales especializados como Movistar Deportes 2 y Movistar Plus+, además de la opción de streaming internacional ATP Tennis TV.

En el plano estrictamente deportivo, el jugador español busca continuar con su excelente dinámica sobre pista dura y conquistar un título que aún no figura en su palmarés. Por su parte, el tenista ruso afronta el reto con su característico juego rocoso desde el fondo de la pista, intentando neutralizar la potencia y variedad de golpes de su oponente para lograr el pase a la final.