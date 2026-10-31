El FC Barcelona y el Alavés se enfrentan en un emocionante encuentro de La Liga. Ambos equipos saltarán al terreno de juego con la máxima intensidad para sumar tres puntos vitales en sus respectivos objetivos de la temporada.

FC Barcelona - Alavés, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El encuentro correspondiente a la undécima jornada de La Liga se disputará este sábado 31 de octubre de 2026 a partir de las 21:00 horas. El escenario elegido para este atractivo choque es el estadio Spotify Camp Nou.

Los aficionados que deseen seguir el partido por televisión podrán hacerlo en directo a través de los canales Movistar LaLiga, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1, así como en los establecimientos adheridos a LaLiga TV Bar.

En el plano estrictamente deportivo, el conjunto azulgrana afronta el reto de hacer valer su condición de local ante su afición, apostando por un planteamiento ofensivo y dominador que le permita llevar el peso del encuentro desde el primer minuto.