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El duelo entre dos de los proyectos deportivos más renovados de Europa tendrá su tercer capítulo de este curso, el primero en la máxima competición continental.

Los dos anteriores se resolvieron a favor de los azulgranas con marcadores muy ajustados: en la semifinal de la Supercopa ACB (86-87) y en la Liga Endesa (89-86).

El conjunto levantino ha ganado sus dos últimos duelos continentales ante el París Basketball (93-104) y el Fenerbahce (86-78) y es el equipo más ofensivo de la competición (97,5 puntos anotados por partido).

También viene el Barça de encadenar dos triunfos en la Euroliga, además a domicilio ante el Armani Olimpia Milán (81-89) y el Bayern de Múnich (84-88), donde ha exhibido una leve mejoría defensiva.