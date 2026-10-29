El Real Madrid, después de batir sus propias marcas de triples tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, tratará de aprovechar su gran momento de forma este jueves ante el Fenerbahce en el Movistar Arena, donde podría conseguir su décima victoria consecutiva.

Real Madrid - Fenerbahçe, baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El inicio poco esperanzador en la competición europea, 0-3, el peor en la historia del club, ha dado paso a un tramo fulgurante de los blancos, con cinco triunfos en Europa, tres de ellos fuera de casa, ante el Maccabi, Olimpia Milán y Baskonia, y dos como local ante el Partizan y el Asvel Villeurbanne.

Lo hacen además con un ritmo altísimo de juego y una gran efectividad ofensiva, con un Théo Maledon cada vez más consolidado en la rotación y con unos promedios por partido de 15,1 puntos, 5,6 asistencias y 18,6 de valoración.

Por su parte, el Fenerbahce, liderado por el entrenador lituano Sarunas Jasikevicius, llega a la capital española tras caer ante el Valencia Basket (86-78) en el Roig Arena, en su segunda derrota de la temporada en la competición (6-2).