Irregular tanto en Europa (4 victorias y 3 derrotas) como en la Liga Endesa (3-2), el conjunto catalán viaja a Alemania con la confianza recobrada tras encadenar dos triunfos ante el Armani Olimpia de Milán (81-89), en la competición continental, y el Casademont Zaragoza (99-81), en la doméstica.

El duelo contra el conjunto bávaro brinda al Barça la oportunidad de encadenar tres victorias por primera vez esta temporada. Su rival ocupa la decimosexta posición con dos únicos triunfos, todos ellas a domicilio ante el Hapoel Tel Aviv (84-86) y el Anadolu Efes (93-101), por lo que ganar en el SAP Garden parece una misión factible para el conjunto catalán.

Además, el Bayern es la segunda peor defensa de la competición y el penúltimo equipo que menos rebotes captura, y no tiene en sus filas a una primera espada del baloncesto continental.