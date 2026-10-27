La mala racha del Baskonia choca de lleno con el momento del Real Madrid, que suma ocho triunfos consecutivos entre ACB y Euroliga y Theo Maledon acaba de confirmar su gran estado de forma al ser elegido MVP del mes de octubre.

A esto hay que sumar el paso adelante de Andrés Feliz y la amenaza del exbaskonista Tim Luwawu-Cabarrot en el segundo mejor ataque de la competición continental.

El acierto exterior y la capacidad reboteadora son las señas de identidad del equipo blanco, acostumbrado a jugar los partidos a muchas posesiones y muchos puntos, precisamente lo contrario que busca el nuevo Baskonia.