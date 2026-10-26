Mbappé, tras Lamine Yamal, antes de El Clásico.

Mbappé, tras Lamine Yamal, antes de El Clásico. Reuters

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Balón de Oro 2026, gala en directo: a qué hora es, dónde ver, nominados y última hora, hoy

Sigue en directo la gala del Balón de Oro 2026 con la última hora, las imágenes de la alfombra roja, las declaraciones de los protagonistas y el anuncio de todos los ganadores.

Mbappé se pone a 100 en el Real Madrid y eclipsa a Lamine Yamal en la antesala de la gala del Balón de Oro

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La gala comenzará a las 21:00 horas (peninsular española), precedida por la alfombra roja, que arrancará a las 19:30. En España, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+.

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  2. Gala Balón de Oro 2026 | Así se vota: 100 periodistas y un top 10

    El jurado lo integran 100 periodistas de los países mejor situados en el ranking FIFA. Cada uno elige su top 10 personal, que se traduce en puntos según la posición, y gana quien más suma.

  3. Gala Balón de Oro 2026 | Un guiño a Stanley Matthews

    La elección de Londres rinde homenaje a Stanley Matthews, primer ganador del Balón de Oro en 1956. La gala coincide con el 70º aniversario del galardón.

  4. Gala Balón de Oro 2026 | Londres rompe con 70 años de tradición francesa

    La gala del London Palladium es la primera vez en la historia del premio que se entrega fuera de Francia. Las últimas ediciones se celebraron en el Théâtre du Châtelet de París.