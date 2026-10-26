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Balón de Oro 2026, gala en directo: a qué hora es, dónde ver, nominados y última hora, hoy
Sigue en directo la gala del Balón de Oro 2026 con la última hora, las imágenes de la alfombra roja, las declaraciones de los protagonistas y el anuncio de todos los ganadores.
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La gala comenzará a las 21:00 horas (peninsular española), precedida por la alfombra roja, que arrancará a las 19:30. En España, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+.
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