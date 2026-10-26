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Gala Balón de Oro 2026, última hora en directo | Hora, dónde ver gratis, ganador y votaciones, hoy en vivo

Sigue en directo la gala del Balón de Oro 2026 con la última hora, las imágenes de la alfombra roja y el anuncio de todos los ganadores.

Más información: Mbappé se pone a 100 en el Real Madrid y eclipsa a Lamine Yamal en la antesala de la gala del Balón de Oro

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La gala comenzará a las 21:00 horas (peninsular española). En España, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+ y gratis por DAZN.

Ranking oficial Balón de Oro 2026

11 - Jude Bellingham
12 - Pau Cubarsí
13 - Achraf Hakimi
14 - Vitinha
15 - Declan Rice
16 - Ferran Torres
17 - Vinícius Jr.
18 - Marc Cucurella
19 - João Neves
20 - Willian Pacho
21 - Gabriel Magalhães
22 - Lautaro Martínez
23 - Nuno Mendes
24 - Luis Díaz
25 - Marquinhos
26 - Dayot Upamecano
27 - Bruno Fernandes
28 - Julián Quiñones
29 - William Saliba
29 - Sadio Mané

  2. Gala Balón de Oro 2026 | Se retrasa media hora la gala

    La organización del Balón de Oro retrasa media hora el inicio de la gala debido a los problemas de tráfico en Londres, que han impedido que lleguen a tiempo algunas de las personas que deben estar presentes en la ceremonia.

  3. Gala Balón de Oro 2026 | Llega Ronaldo

    El exfutbolista Ronaldo posa para una foto en la alfombra roja.

    El exfutbolista Ronaldo posa para una foto en la alfombra roja. Reuters

  4. Gala Balón de Oro 2026 | Luis Figo posa junto a su hija

    El exfutbolista Luis Figo posa con su hija Stella Figo en la alfombra roja.

    El exfutbolista Luis Figo posa con su hija Stella Figo en la alfombra roja. Reuters

  5. Gala Balón de Oro 2026 | Messi, a los 39 años, sigue en la conversación

    Messi llega entre los principales candidatos tras llevar a Argentina al subcampeonato mundial con 39 años. Perdió la final con España por 1-0, en la prórroga.

  6. Gala Balón de Oro 2026 | Lamine Yamal busca un récord de precocidad

    Con 19 años, Yamal sería el ganador más joven de la historia, tras conquistar el Mundial con España y LaLiga con el Barcelona. Ya ganó el Trofeo Kopa en 2025.

  7. Balón de Oro 2026 | Rafa Benítez, presente en la alfombra roja

    El exentrenador Rafael Benítez posa para una foto en la alfombra roja.

    El exentrenador Rafael Benítez posa para una foto en la alfombra roja. Reuters

  8. Balón de Oro 2026 | Llegan los representantes del fútbol español

    El seleccionador español, Luis de la Fuente; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y el director técnico de Desarrollo, Aitor Karanka, posan juntos en la alfombra roja.

    Balón de Oro 2026

    Balón de Oro 2026 Reuters

  10. Gala Balón de Oro 2026 | PSG, bicampeón de Europa

    El PSG empató 1-1 con el Arsenal en la final de Budapest y ganó en los penaltis, con lo que logró su segunda Champions consecutiva. Eso explica el peso de sus jugadores en la lista.

  15. Balón de Oro 2026 | Lío en la organización: publican y eliminan artículos que dan por ganadores a Mbappé, Lamine y Kane

    La organización del Balón de Oro ha publicado y retirado artículos que apuntaban a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane como ganadores. La confusión ha desatado las especulaciones a pocas horas de la gala, sin que estas publicaciones permitan confirmar quién se llevará el premio.

  19. Balón de Oro 2026 | Kane, ¿Balón de Oro?

    La web oficial del Balón de Oro publicó y posteriormente eliminó un artículo que apuntaba a Harry Kane como ganador del premio, desatando las especulaciones a pocas horas de la gala.