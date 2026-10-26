Gala Balón de Oro 2026, última hora en directo | Hora, dónde ver gratis, ganador y votaciones, hoy en vivo

La gala comenzará a las 21:00 horas (peninsular española). En España, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+ y gratis por DAZN.

Ranking oficial Balón de Oro 2026

11 - Jude Bellingham

12 - Pau Cubarsí

13 - Achraf Hakimi

14 - Vitinha

15 - Declan Rice

16 - Ferran Torres

17 - Vinícius Jr.

18 - Marc Cucurella

19 - João Neves

20 - Willian Pacho

21 - Gabriel Magalhães

22 - Lautaro Martínez

23 - Nuno Mendes

24 - Luis Díaz

25 - Marquinhos

26 - Dayot Upamecano

27 - Bruno Fernandes

28 - Julián Quiñones

29 - William Saliba

29 - Sadio Mané