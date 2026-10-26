Gala Balón de Oro 2026, última hora en directo | Hora, dónde ver gratis, ganador y votaciones, hoy en vivo
Sigue en directo la gala del Balón de Oro 2026 con la última hora, las imágenes de la alfombra roja y el anuncio de todos los ganadores.
Más información: Mbappé se pone a 100 en el Real Madrid y eclipsa a Lamine Yamal en la antesala de la gala del Balón de Oro
La gala comenzará a las 21:00 horas (peninsular española). En España, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+ y gratis por DAZN.
Ranking oficial Balón de Oro 2026
11 - Jude Bellingham
12 - Pau Cubarsí
13 - Achraf Hakimi
14 - Vitinha
15 - Declan Rice
16 - Ferran Torres
17 - Vinícius Jr.
18 - Marc Cucurella
19 - João Neves
20 - Willian Pacho
21 - Gabriel Magalhães
22 - Lautaro Martínez
23 - Nuno Mendes
24 - Luis Díaz
25 - Marquinhos
26 - Dayot Upamecano
27 - Bruno Fernandes
28 - Julián Quiñones
29 - William Saliba
29 - Sadio Mané
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Gala Balón de Oro 2026 | Llega el Arsenal
Con David Raya a la cabeza, los representantes del conjunto londinense aterrizan en la gala.
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Gala Balón de Oro 2026 | Se retrasa media hora la gala
La organización del Balón de Oro retrasa media hora el inicio de la gala debido a los problemas de tráfico en Londres, que han impedido que lleguen a tiempo algunas de las personas que deben estar presentes en la ceremonia.
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Gala Balón de Oro 2026 | Llega Ronaldo
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Gala Balón de Oro 2026 | Luis Figo posa junto a su hija
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Gala Balón de Oro 2026 | Messi, a los 39 años, sigue en la conversación
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Gala Balón de Oro 2026 | Lamine Yamal busca un récord de precocidad
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Balón de Oro 2026 | Rafa Benítez, presente en la alfombra roja
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Balón de Oro 2026 | Llegan los representantes del fútbol español
El seleccionador español, Luis de la Fuente; el presidente de la RFEF, Rafael Louzán; y el director técnico de Desarrollo, Aitor Karanka, posan juntos en la alfombra roja.
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Balón de Oro 2026 | Jude Bellingham, 11
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Gala Balón de Oro 2026 | PSG, bicampeón de Europa
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Balón de Oro 2026 | Pau Cubarsí, 12
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Balón de Oro 2026 | Achraf Hakimi, 13
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Balón de Oro 2026 | Vitinha, 14
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Balón de Oro 2026 | Declan Rice, 15
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Balón de Oro 2026 | Lío en la organización: publican y eliminan artículos que dan por ganadores a Mbappé, Lamine y Kane
La organización del Balón de Oro ha publicado y retirado artículos que apuntaban a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane como ganadores. La confusión ha desatado las especulaciones a pocas horas de la gala, sin que estas publicaciones permitan confirmar quién se llevará el premio.
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Balón de Oro 2026 | Ferran Torres, 16
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Balón de Oro 2026 | Vinícius Jr., 17
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Balón de Oro 2026 | Marc Cucurella, 18
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Balón de Oro 2026 | Kane, ¿Balón de Oro?
La web oficial del Balón de Oro publicó y posteriormente eliminó un artículo que apuntaba a Harry Kane como ganador del premio, desatando las especulaciones a pocas horas de la gala.
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Balón de Oro 2026 | João Neves, 19