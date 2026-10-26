Gala Balón de Oro 2026, en directo | ¡HARRY KANE, BALÓN DE ORO!
Sigue en EL ESPAÑOL el minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2026 que se celebra este lunes.
Luis de la Fuente se corona como el mejor entrenador del mundo en el Balón de Oro tras conquistar la segunda estrella
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Gala Balón de Oro | Así queda el top 10 del Balón de Oro 2026
- Harry Kane
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Rodri Hernández
- Lionel Messi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Ousmane Dembélé
- Erling Haaland
- Michael Olise
- Fabián Ruiz
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Gala Balón de Oro | El podio del Balón de Oro: Kane, primero; Mbappé, segundo, y Lamine Yamal, tercero
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Harry Kane gana el Balón de Oro: los goles del gran delantero inglés se imponen a Lamine Yamal y a Mbappé
Harry Kane ya tiene la corona definitiva a su inagotable olfato goleador. El delantero del Bayern de Múnich conquistó este lunes el Balón de Oro 2026 y puso el broche de oro a una carrera marcada por la constancia, la madurez futbolística y una relación idílica con la portería rival.
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Gala Balón de Oro | ¡HARRY KANE, BALÓN DE ORO!
Londres ya tiene a su rey: Harry Kane es el mejor futbolista del planeta. A sus 32 años, el delantero inglés corona la temporada más brillante de su carrera. Marcó 73 goles entre el Bayern y la selección de Inglaterra, fue campeón de Alemania y de la Copa alemana, semifinalista de la Champions y tercero del Mundial con Inglaterra.
Sucede a Dembélé, ganador de 2025, y se impone a Mbappé, Lamine Yamal y al resto de candidatos en una edición sin favorito claro.
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Gala Balón de Oro | ¡Ya está aquí! El Balón de Oro, en escena: Londres conocerá al mejor del mundo
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Gala Balón de Oro | Alexia Putellas, emocionada: su familia, el gran pilar tras su tercer Balón de Oro
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Gala Balón de Oro | Cuenta atrás en Londres: queda poco para conocer al mejor futbolista del mundo
El Balón de Oro masculino está a punto de desvelarse y la incertidumbre es total. Esta vez no hay un favorito absoluto. Dembélé defiende la corona que le arrebató a Lamine Yamal el año pasado, mientras Kane y Mbappé figuran entre los nombres más fuertes de los pronósticos. Lamine Yamal, con 19 años y el Mundial en el bolsillo, sería el ganador más joven de la historia.
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Gala Balón de Oro | ¡Alexia Putellas, Balón de Oro 2026! La española vuelve a lo más alto
Alexia Putellas vuelve a tocar el cielo. La centrocampista ya había ganado este premio en 2021 y 2022, y esta noche, en Londres, lo recupera para completar su tercer Balón de Oro. Con él se iguala a su excompañera, Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones. Y lo hace como jugadora del London City Lionesses, tras dejar el Barcelona. España no suelta el trono: es el sexto Balón de Oro femenino consecutivo para una española.
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Gala Balón de Oro | Se hace el silencio en Londres: pausa publicitaria antes de conocer a la mejor futbolista del mundo
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Gala Balón de Oro | Los Balones de Oro ya están en el escenario: empieza la cuenta atrás
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Balón de Oro | Música para el gran momento: un piano da paso a los Balones de Oro
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Balón de Oro | Charlyn Corral, máxima goleadora del año: el Müller femenino viaja a México
La delantera del Pachuca se lleva el trofeo a la mejor goleadora de la temporada. Encabezó el ranking mundial de goleadoras de la IFFHS por tercer año consecutivo y fue la máxima anotadora de 2025 entre clubes y selecciones. Antes de volver a México, conquistó el Pichichi en España en la temporada 2017/18, con el Levante, tras marcar 24 goles. Sucede a Ewa Pajor, ganadora en 2025.
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Balón de Oro | Harry Kane, máximo goleador del año: el Trofeo Gerd Müller es para el delantero del Bayern
Kane firmó en 2025/26, a sus 32 años, la mejor temporada de su carrera, con 73 goles entre el Bayern y la selección de Inglaterra. Con el Bayern marcó 61 goles en 51 partidos: 36 en Bundesliga, 14 en Champions, 10 en Copa y uno en la Supercopa alemana. Sucede a Gyökeres, ganador en 2025. Ya había recibido este premio tras su primera temporada en el Bayern, junto a Mbappé.
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Gala Balón de Oro | La gala rinde homenaje a Keegan, Baresi y Jayden Adams, tres ausencias que dejó el verano
El fútbol recuerda a quienes ha perdido este año. Kevin Keegan, dos veces Balón de Oro, en 1978 y 1979, murió el 20 de julio a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Franco Baresi, capitán del Milan que ganó tres Copas de Europa y seis ligas italianas, falleció el 31 de julio a los 66 años. El centrocampista sudafricano Jayden Adams murió a los 25 años, semanas después de jugar el Mundial con Sudáfrica.
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Gala Balón de Oro | El PSG, mejor club del año por segunda vez seguida: Dembélé recoge el trofeo
El equipo de Luis Enrique revalida el premio tras imponerse a Arsenal, Bayern, Bodø/Glimt y Flamengo. Ya fue Club del Año en 2025. En la final de la Champions de Budapest empató 1-1 con el Arsenal y ganó en los penaltis, lo que le dio su segunda Champions consecutiva. Dembélé, Balón de Oro vigente, sube al escenario a recogerlo.
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Gala Balón de Oro | Parón publicitario antes de conocer al mejor club masculino
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Gala Balón de Oro | El Barça Femení, mejor equipo del año: el reinado azulgrana continúa
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Gala Balón de Oro | Dos leyendas del Arsenal entregan los premios al mejor club del año
Sol Campbell y Patrick Vieira, campeones de la Premier invicta de 2004, entregan los Clubes del Año. En masculino compiten Arsenal, Bayern, Bodø/Glimt, Flamengo y PSG; en femenino, Barcelona, Bayern, Club América, Manchester City y Olympique de Lyon. Los vigentes campeones son el PSG y el Arsenal femenino.
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Gala Balón de Oro | Bukayo Saka, premio Sócrates: sus botas solidarias llegan a Londres
El jugador del Arsenal es reconocido por su labor solidaria fuera del campo. Su apoyo a la organización BigShoe, en colaboración con el PSC Specialist Hospital, permitió operar a niños nigerianos que lo necesitaban.
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Gala Balón de Oro | Bukayo Saka, premio Sócrates por su compromiso fuera del campo