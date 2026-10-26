Gala Balón de Oro 2026, en directo | ¡HARRY KANE, BALÓN DE ORO!

Londres ya tiene a su rey: Harry Kane es el mejor futbolista del planeta. A sus 32 años, el delantero inglés corona la temporada más brillante de su carrera. Marcó 73 goles entre el Bayern y la selección de Inglaterra, fue campeón de Alemania y de la Copa alemana, semifinalista de la Champions y tercero del Mundial con Inglaterra.

Sucede a Dembélé, ganador de 2025, y se impone a Mbappé, Lamine Yamal y al resto de candidatos en una edición sin favorito claro.