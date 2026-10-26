Gala Balón de Oro 2026, en directo | Ganadores, votaciones, última hora de Kane, Lamine Yamal y Mbappé y dónde ver gratis la gala, en vivo
Sigue en EL ESPAÑOL el minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2026 que se celebra este lunes.
Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona)
Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona)
Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona Femení)
Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (Selección Española)
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Gala Balón de Oro | Homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio
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Balón de Oro | Luis de la Fuente, mejor entrenador del año tras el Mundial
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Balón de Oro | La gala se toma un respiro: pausa publicitaria antes del Cruyff masculino
La ceremonia hace un parón antes de conocer al mejor entrenador del año. Tras la pausa, Rafa Benítez entrega el Trofeo Johan Cruyff.
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Balón de Oro | Rafa Benítez entrega el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino
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Gala Balón de Oro 2026 | Pere Romeu, mejor entrenador del año en el fútbol femenino
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Gala Balón de Oro 2026 | Vicky López repite: gana el Trofeo Kopa femenino
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Balón de Oro | El Kopa femenino, a punto de entregarse
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Gala Balón de Oro 2026 | Yamal, tras ganar el Kopa: "Lo merecía Cubarsí"
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Gala Balón de Oro 2026 | Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva
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Balón de Oro | El Trofeo Kopa, en juego
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Balón de Oro | Kate Scott, junto a Thierry Henry
La gala la presentan la periodista británica Kate Scott y el exdelantero francés Thierry Henry.
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Balón de Oro | Arranca la gala del Balón de Oro 50 minutos tarde
Empieza la gala con una actuación musical.
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Balón de Oro | Lamine Yamal posa en la alfombra roja
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Gala Balón de Oro 2026 | Mikel Arteta, junto a su mujer
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Gala Balón de Oro 2026 | Se vuelve a retrasar la gala
La organización del Balón de Oro vuelve a retrasar el inicio de la gala, esta vez 15 minutos más, hasta las 21:45 horas. La ceremonia acumula así un nuevo aplazamiento respecto al horario previsto inicialmente.
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Gala Balón de Oro 2026 | Llega el gran favorito: Harry Kane
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Gala Balón de Oro 2026 | El primer favorito ya está en el London Palladium Theatre: Kylian Mbappé
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Gala Balón de Oro 2026 | Unai Emery, presente en la gala
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Gala Balón de Oro 2026 | Llega Alexia Putellas, ganadora de dos Balones de Oro
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Gala Balón de Oro 2026 | Llega el Arsenal
Con David Raya a la cabeza, los representantes del conjunto londinense aterrizan en la gala.