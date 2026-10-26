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Gala Balón de Oro 2026, en directo | Ganadores, votaciones, última hora de Kane, Lamine Yamal y Mbappé y dónde ver gratis la gala, en vivo

Sigue en EL ESPAÑOL el minuto a minuto de la gala del Balón de Oro 2026 que se celebra este lunes.

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Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff femenino: Pere Romeu (Barcelona Femení)

Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis de la Fuente (Selección Española)

  1. Gala Balón de Oro | Homenaje a Stanley Matthews, el primer ganador del premio

    La gala recuerda al primer futbolista que levantó el Balón de Oro, en 1956. Londres es sede de esta edición precisamente como homenaje a Matthews. El premio cumple 70 años.

  2. Balón de Oro | Luis de la Fuente, mejor entrenador del año tras el Mundial

    El seleccionador premiado con el Trofeo Johan Cruyff se impone a Arteta, Emery, Kompany y Luis Enrique. El año pasado el premio fue para Luis Enrique.

  3. Balón de Oro | La gala se toma un respiro: pausa publicitaria antes del Cruyff masculino

    La ceremonia hace un parón antes de conocer al mejor entrenador del año. Tras la pausa, Rafa Benítez entrega el Trofeo Johan Cruyff.

  4. Balón de Oro | Rafa Benítez entrega el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino

    En unos minutos se conocerá al técnico del año. Los cinco nominados son Arteta, De la Fuente, Unai Emery, Kompany y Luis Enrique, vigente campeón del trofeo.

  5. Gala Balón de Oro 2026 | Pere Romeu, mejor entrenador del año en el fútbol femenino

    Rafa Benítez entrega el Trofeo Johan Cruyff femenino al técnico del Barcelona Femení. Romeu competía con Giráldez, Jeglertz, Nielsen y Sadiku. En 2025 el premio fue para Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra.

  6. Gala Balón de Oro 2026 | Vicky López repite: gana el Trofeo Kopa femenino

    La centrocampista del Barcelona revalida el premio a la mejor joven del año. Ya lo ganó en 2025. Se impone a Buurman, Schröder, Serrajordi y Yohannes.

  7. Balón de Oro | El Kopa femenino, a punto de entregarse

    En unos minutos se conocerá a la mejor joven del año. Compiten Veerle Buurman, Vicky López, Felicia Schröder, Clara Serrajordi y Lily Yohannes. La campeona vigente es Vicky López, del Barcelona.

  8. Gala Balón de Oro 2026 | Yamal, tras ganar el Kopa: "Lo merecía Cubarsí"

    Lamine Yamal ha dedicado unas palabras a su compañero del Barcelona tras recoger el premio: para él, el Kopa tendría que haber sido para Pau Cubarsí. Los dos azulgranas competían por el trofeo.

  9. Gala Balón de Oro 2026 | Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva

    Lamine Yamal repite en 2026 y se convierte en el primer futbolista con tres Kopa. Ya lo había ganado en 2024 y 2025, y era el primero en conseguir más de uno. A sus 19 años, además, es campeón del mundo con España.

  10. Balón de Oro | El Trofeo Kopa, en juego

    Andriy Shevchenko, Balón de Oro 2004, entrega el Trofeo Kopa al mejor joven. Lamine Yamal busca ser el primero en ganarlo tres veces seguidas.

  11. Balón de Oro | Kate Scott, junto a Thierry Henry

    La gala la presentan la periodista británica Kate Scott y el exdelantero francés Thierry Henry.

  12. Balón de Oro | Arranca la gala del Balón de Oro 50 minutos tarde

    Empieza la gala con una actuación musical.

  13. Balón de Oro | Lamine Yamal posa en la alfombra roja

    Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro

    Lamine Yamal, en la gala del Balón de Oro Reuters

  14. Gala Balón de Oro 2026 | Mikel Arteta, junto a su mujer

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y su esposa, Lorena Bernal

    El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y su esposa, Lorena Bernal Reuters

  15. Gala Balón de Oro 2026 | Se vuelve a retrasar la gala

    La organización del Balón de Oro vuelve a retrasar el inicio de la gala, esta vez 15 minutos más, hasta las 21:45 horas. La ceremonia acumula así un nuevo aplazamiento respecto al horario previsto inicialmente.