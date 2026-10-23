La pasada semana, el equipo valenciano llevó al límite al Olympiacos, actual campeón de la competición y uno de los grandes candidatos a ganarla, pero dos días después de caer en la prórroga contra el conjunto heleno fue incapaz de imponer su juego ante el Hapoel Tel Aviv y repitió derrota, esta vez con peor imagen.

Esos dos tropiezos se unieron al que había sufrido en la Liga Endesa el fin de semana previo en la pista del Barça para formar una serie de tres derrotas seguidas. No obstante, el equipo 'taronja' logró cortar esa serie el domingo con una sólida victoria ante el peligroso UCAM Murcia.

El Valencia Basket aumentó en ese choque de manera constante su intensidad defensiva y, aunque su falta de dominio del rebote le impidió correr como quiere hacerlo, en ataque estático supo leer los desafíos tácticos que le planteó su rival.