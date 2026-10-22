Los azulgranas afrontan esta cita europea en la capital de Lombardía con la necesidad de pasar página tras tropezar dolorosamente en el derbi catalán, marcado por la alta anotación que volvió a poner de manifiesto los altibajos de un equipo todavía en construcción.

Y también con el objetivo de recuperar la senda del triunfo tras caer en el Palau Blaugrana ante el Olympiacos griego (100-105) en el último partido de la Euroliga, aunque en este caso la derrota le dejó un sabor agridulce, pues el Barça tuvo contra las cuerdas al vigente campeón de Europa, que se llevó el duelo en la prórroga.

El conjunto catalán quiere a volver a sentirse competitivo como lo fue ante el cuadro heleno y en los dos compromisos anteriores que saldó además con sendos triunfos de mérito contra Maccabi Rapyd Tel Aviv (90-87) en Europa y el Valencia Basket (89-86) en la competición doméstica.