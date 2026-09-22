Jaime Fernández, jugador de la Liga Endesa de baloncesto: “No entiendo por qué no lo hemos hecho antes” Las ligas profesionales masculina y femenina celebraron en la sede de Endesa un evento conjunto para abrir la nueva temporada. Se trata de un hecho prácticamente inédito en nuestro deporte. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

Dos ligas, un mismo escenario y un hecho sin precedentes en el deporte español, al menos en los mayoritarios: por primera vez, las grandes estrellas del baloncesto masculino y femenino compartieron protagonismo para dar la bienvenida, unidos, a la nueva temporada en la Liga Endesa y la Liga F Endesa que están a punto de arrancar. Si algo ha demostrado recurrentemente el baloncesto en España es que, en eso de romper moldes, va un paso por delante. Por eso, la bienvenida conjunta a las máximas competiciones de clubes supone un hito en igualdad y un ejemplo de hasta qué punto el trabajo colaborativo entre jugadores, instituciones y patrocinadores potencia a todos. El evento que escenificó esta comunión tuvo lugar en el gran atrio de la sede de Madrid de Endesa, transformado para la ocasión en un escenario a la altura de sus invitados. Todo un guiño a su título honorífico de “La casa del baloncesto”.

Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife Eva Soriano y Sergio Perela, presentadores de la gala Una presentación inédita dentro del deporte español Romper barreras y marcar nuevos horizontes ya es algo habitual para estos deportistas, así que comparecer juntos también se tomó como algo natural: “Creo que hay espacio para todos, es estupendo. No entiendo por qué no lo hemos hecho antes”, dijo Jaime Fernández, jugador de La Laguna Tenerife de la Liga Endesa y oro con la selección en el Eurobasket de 2022. Normalidad, celebración y muchas ganas de que el balón empiece a rodar. El desarrollo de la gala -conducida por la presentadora Eva Soriano y el periodista Sergio Perela- se ajustó al guion habitual de este tipo de citas: discursos institucionales, mucho humor, comentarios estrictamente deportivos y -algo quizá no tan usual- unas excelentes hamburguesas por cortesía de la casa para cerrar la noche. En definitiva, un evento especial por ser el primero de su tipo en nuestro deporte, pero que sirve para poner de relieve cómo han cambiado el baloncesto y, en general, toda la sociedad durante los últimos lustros.

Gianni Vittorio Armani, CEO de Endesa Endesa: 15 años con el baloncesto A todo ello ha contribuido especialmente Endesa. Esta celebración conjunta es su último éxito ligado a este deporte y “una manera de reconocer la fortaleza, la unión y la generosidad de nuestro baloncesto”, como remarcó su CEO, Gianni Vittorio Armani. Armani también quiso destacar durante su intervención el compromiso de la energética con este deporte durante los últimos 15 años, “una relación construida con trabajo, confianza, ilusión y esfuerzo compartido”. “Compartimos actitudes como el convencimiento de que el talento individual alcanza su mejor versión cuando trabajas en equipo. Esa es nuestra manera de entender el patrocinio: unir a todas las partes implicadas para que todos seamos mejores y alcancemos nuestros objetivos”.

Más de 450.000 licencias de baloncesto en España Esa filosofía ha sido clave para contribuir al desarrollo del baloncesto nacional. Endesa no se ha limitado a dar nombre a la competición o poner sus logos en las canchas o en el balón: la implicación y el apoyo son absolutos. Y no solo al máximo nivel. Hoy tocaba presentar las ligas profesionales, pero la compañía ha impulsado a lo largo de este tiempo iniciativas que han alcanzado desde las selecciones nacionales hasta las categorías inferiores o el baloncesto adaptado.

El resultado es un gran crecimiento a todos los niveles. Eso se mide en títulos y medallas, pero también en licencias -más de 450.000, según datos de la FEB- o en la opinión de los jugadores, que también alucinaron con el show de esta presentación. Es el caso, por ejemplo, del italo-estadounidense Paul Jorgensen (Leyma Coruña), un trotamundos de las canchas: “Me parece súper espectacular. Estoy muy agradecido de vivir esto y compartir tiempo con los jugadores y jugadoras. Mola conocerles”, aseguró con una sonrisa.

Aminata Sangare, jugadora de Mali que juega en la Liga F Endesa

O de Aminata Sangare, jugadora de Mali que juega en la Liga F Endesa para el Innova-TSN Leganés. Ella lleva ya varios años jugando en España e incluso fue la máxima reboteadora la temporada pasada. La africana habla de “la máxima competitividad” del torneo, más aún con este crecimiento que “ha ido poco a poco y que, con eventos como este, vemos el resultado”.

Una gala conjunta “muy chula” Esta puesta en escena conjunta tuvo otras dos opiniones especialmente relevantes. Las que más, de hecho, teniendo en cuenta que son las de los responsables de cada liga: Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y Antonio Martín, presidente de la ACB. Actualmente hay una tendencia a entender una competición deportiva como un producto a vender, sin mucha alma. Pero precisamente porque aquí se palpa el buen rollo y la camaradería entre todos, nuestra duda -y la de Jaime Fernández, de paso- es obvia: ¿Cómo es que no se había hecho hasta ahora?

Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB)

“Hoy es más visible, pero nos reunimos muchas otras veces proponiendo mejoras para que el baloncesto español siga siendo el mejor de Europa”, revela Aguilar. “Visibilizar esta unión de la Liga Endesa y la Liga F Endesa es un mensaje claro y contundente de que, si queremos progresar, tenemos que estar unidos”. “Suscribo al 100% lo que dice Elisa, e incluso lo definiría de una manera más técnica: lo hacemos conjuntamente… porque es chulo”, añadió con una sonrisa Martín. El exjugador internacional también señaló “la normalidad que algo así supone para nosotros porque hablamos mucho y trabajamos muy cómodos juntos”.

Antonio Martín, presidente de la ACB

Ambos, además, agradecieron el rol de Endesa por acoger y organizar el evento y, sobre todo, por “su esfuerzo y su compromiso para que el baloncesto español siga creciendo”. “Al final”, añadieron, “todo se retroalimenta y juntos somos más y somos mejores”.