FC Barcelona - Celta de Vigo, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El FC Barcelona recibe al RC Celta de Vigo en un duelo crucial de la jornada 33 de La Liga. Los azulgranas buscan consolidar su dominio en casa ante un conjunto gallego que siempre plantea partidos valientes y tratará de dar la sorpresa en la ciudad condal.

El partido se disputa este miércoles 22 de abril a las 21:30 horas en el estadio Spotify Camp Nou. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de los canales M+ La Liga, M+ La Liga HDR y LaLiga TV Bar, disponibles en las plataformas de Movistar Plus+ y Orange.

En el plano deportivo, el Barcelona llega con la intención de mantener su racha ganadora frente a su público para no ceder terreno en la pelea por el título. Por su parte, el Celta de Vigo llega con bajas sensibles; Miguel Román está descartado por lesión, mientras que el central Carl Starfelt se mantiene como duda hasta el último momento.

En el enfrentamiento de la primera vuelta, el equipo catalán ya logró imponerse en Balaídos con un contundente 2-4, por lo que los celestes buscarán hoy su particular revancha en un escenario de máxima exigencia.