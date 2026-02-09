El hermano de Ansu Fati, investigado por cometer una agresión sexual: habría ocurrido en la casa de Lamine Yamal

El hermano de Ansu Fati, investigado por cometer una agresión sexual: ocurrió en la casa de Lamine Yamal Redes sociales

Los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en la madrugada del sábado 8 de febrero en Barcelona.

Según ha informado ABC, el presunto agresor sería el hermano de Ansu Fati, conocido popularmente como Fatinho Jr., y cuyo nombre real es Braima Fati.

Los hechos habrían ocurrido en la casa del 10 culé, Lamine Yamal. Todo apunta que sería en Esplugues de Llobregat, la antigua mansión que perteneció a Gerard Piqué y Shakira.

Las autoridades abren una investigación

La víctima es una mujer de nacionalidad holandesa. Según ha relatado a las autoridades, la noche comenzó en la popular discoteca Shoko, en el centro de Barcelona, donde salió de fiesta con Fatinho Jr. y otros amigos.

Tras la noche de fiesta, el grupo se dirigió a la residencia de Yamal donde, según la mujer, despertó con Fatinho Jr. a su lado.

En ese momento, asegura haber sufrido tocamientos y una bofetada, y teme haber sido víctima de sumisión química.

Ante estos hechos, la víctima fue trasladada de inmediato a un hospital, donde se realizaron las pruebas médicas pertinentes para confirmar o descartar la presencia de sustancias en su organismo y documentar la agresión.

La intervención médica es un paso habitual en estos casos, tanto para la protección de la víctima como para preservar pruebas en caso de denuncia formal.

La Policía catalana abrió un incidente tras recibir la alerta de los hechos, aunque en ese momento la mujer aún no había formalizado la denuncia.

Este primer registro permite a los agentes iniciar las investigaciones preliminares, incluyendo la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y pruebas médicas, así como contactar con posibles testigos

Sin embargo, por el momento no hay detenciones y las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Fatinho Jr. es el apodo del hermano mayor de Ansu Fati, Braima Fati (Guinea-Bisáu, 1998). Al igual que su hermano, Braima pasó por la Masía e incluso llegó a jugar la UEFA Youth League.

No obstante, ante la falta de oportunidades, Braima fue cedido a clubes como Sabadell, Vilafranca o equipos de categorías inferiores en España, Bélgica y Portugal. Su último equipo conocido es el Biggleswade United de la novena división inglesa y actualmente se encuentra sin equipo.