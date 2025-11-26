40' (1-3) | Hace ya varios minutos que el Real Madrid se está divirtiendo en Grecia con la situación del partido. El Olympiacos se ha ido arriba y se ha resquebrajado después de los goles. Por eso, los blancos están gozando de muchos espacios a la espalda de la defensa griega, y ahí Vinicius está haciendo mucho daño.