Las claves del Olympiacos - Real Madrid:
- Cerco a Xabi Alonso: un distanciamiento en el banquillo que llega a Atenas, territorio inexpugnable para el Madrid
- El once inicial del Real Madrid contra el Olympiacos en el partido de la Champions League
- Xabi Alonso no percibe ningún problema en el vestuario: "Esto es un proceso y todos estamos cada vez más conectados"
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Sufre el Real Madrid
86' (3-4) | Sufre el Real Madrid en este tramo final de encuentro. El disparo de larga distancia ahora de Strefezza se marchó por milímetros a la derecha de la portería blanca.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gool del Olympiacos!
81' (3-4) | ¡Goool del Olympiacos! ¡Gool de El Kaabi! Otro gol de cabeza para los griegos, que vuelven a dejar en evidencia a la defensa blanca. Remató libre de marca el delantero del Olympiacos ante la pasividad de Carreras.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Cambio en el Real Madrid
74' (2-4) | Mueve el banquillo Xabi Alonso. Se marcha Raúl Asencio para dar entrada a Brahim Diaz. Un cambio ofensivo que hace que Tchouaméni tenga que retrasar su posición a la de central. Mal partido del canterano, que no encuentra su mejor versión.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Despistada la defensa blanca
67' (2-4) | No están nada atinados en este partido los centrales del Real Madrid. Ahora El Kaabi se quedó mano a mano ante la pasividad de Asencio y Carreras, aunque su disparo se fue demasiado cruzado.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡¡Gooool del Real Madrid!!
60' (2-4) | ¡¡Goool del Real Madrid!! ¡Otro gol más de Mbappé! Buen pase de Tchouaméni en largo para Vinicius, que se marcha de su par con una maniobra espectacular y le regala el gol a Mbappé, que empujó en el área pequeña. ¡Vuelve a ampliar la renta el conjunto blanco!
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Lo intentó ahora Vinicius
57' (2-3) | Buena oportunidad ahora para Vinicius. Se internó en el área entre tres rivales, pero en el mano a mano ya no pudo definir ante la presión rival. Busca ampliar de nuevo diferencias el Real Madrid.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gool del Olympiacos!
52' (2-3) | ¡Gool del Olympiacos! ¡Se vuelve a meter en el partido el conjunto griego gracias al cabezazo de Taremi! El centro desde la banda derecha fue rematado por el jugador del Olympiacos, que no tuvo oposición mientras toda la defensa del Madrid miraba.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Casi marca Vinicius!
49' (1-3) | Sigue buscando su gol Vinicius, por el momento sin suerte. Ahora combinó con Mbappé por dentro, se plantó en la frontal del área y soltó el latigazo con la pierna derecha. El disparo se fue por milímetros.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Arranca la segunda parte!
46' (1-3) | ¡Arranca la segunda mitad en Grecia! Lo hace con un cambio en el Real Madrid, ya que se marcha Camavinga y entra en su lugar Dani Ceballos. también hay un cambio en el Olympiacos. Se marcha Dani García en el centro del campo y entra en su lugar Hezze.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Un paso de gigante
Con esta victoria por 1-3 que ostenta el Real Madrid al descanso, estaría sumando 12 puntos en la clasificación. Se trata de un gran paso para estar entre los 8 primeros y entrar directamente a los octavos de final sin pasar por el playoff. Ahora mismo es cuarto en la clasificación.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Final de la primera parte!
(1-3) | ¡Nos vamos al descanso en Grecia! Se termina la primera parte con el marcador favorable al Real Madrid. Empezó ganando el Olympiacos con el gol de Chiquinho en los primeros instantes, pero Mbappé encabezó una remontada espectacular en apenas siete minutos. El hat-trick del francés deja la victoria en el bando español al descanso.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡La tuvo Vini!
44' (1-3) | ¡Otra ocasión más para Vinicius! El brasileño se plantó escorado mano a mano ante el guardameta del Olympiacos, intentó la vaselina pero la ejecución no fue buena. Una más para el Real Madrid.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | El Real Madrid, a gusto
40' (1-3) | Hace ya varios minutos que el Real Madrid se está divirtiendo en Grecia con la situación del partido. El Olympiacos se ha ido arriba y se ha resquebrajado después de los goles. Por eso, los blancos están gozando de muchos espacios a la espalda de la defensa griega, y ahí Vinicius está haciendo mucho daño.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Al larguero Tchouaméni!
36' (1-3) | ¡Casi llega el cuarto del Real Madrid! Vinicius volvió loca a la defensa griega una vez más aprovechando un robo propio y lo adelantada que estaba la línea del Olympiacos. La jugada terminó con un disparo de Tchouaméni desde la frontal que se estrelló en el travesaño.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gol anulado a Vinicius!
33' (1-4) ¡Gol anulado al Real Madrid! ¡Había marcado Vinicius! Arda Güler combinó con Mbappé, este con Vinicius, y el brasileño completó una definición perfecta. Sin embargo, en el origen de la jugada Mbappé estaba un poco más adelantado y había fuera de juego.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡¡Goool del Real Madrid!!
30' (1-3) | ¡¡¡Gooool del Real Madrid!!! ¡Otro más de Kylian Mbappé para firmar su hat-trick! Recibió el pase de Camavinga desde el costado derecho, controló y se plantó mano a mano de nuevo ante Tzolakis. El francés no perdonó una vez más, definió a la perfección y firmó su triplete. ¡Increíble!
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | Lesionado Chiquinho
27' (1-2) | Se va a marchar Chiquinho lesionado en esta primera mitad. El autor del gol del Olympiacos no puede seguir por unas molestias musculares.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gooool del Real Madrid!
24' (1-2) | ¡¡¡Gooool del Real Madrid!! ¡Remonta el equipo blanco en un abrir y cerrar de ojos! El centro de Güler desde la banda derecha encontró el remate de cabeza de Mbappé desde el punto de penalti. Gran testarazo del francés, que consigue la remontada blanca en apenas un minuto.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Gooool del Real Madrid!
23' (1-1) | ¡¡Goooool del Real Madrid!! ¡Gooool de Kylian Mbappé! Empata el Real Madrid con la gran definición de Kylian Mbappé en el mano a mano. Increíble asistencia de Vinicius desde la línea del centro del campo con el exterior para dejar mano a mano al francés. No perdonó el goleador para hacer el empate.
Olympiacos - Real Madrid, Champions en directo | ¡Paradón de Lunin!
19' (1-0) | ¡Qué paradón de Lunin para salvar al Real Madrid! Despiste imperdonable de la defensa del conjunto blanco que le abrió el camino Chiquinho. Libre de marca en la frontal del área disparó con la pierna derecha, y Lunin realizó una gran intervención para evitar el segundo tanto.