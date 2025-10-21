Las claves del Barcelona - Olympiacos:
- La alineación confirmada del Barça contra Olympiacos en la Champions League
- El CSD lleva al TAD la denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça: se expone a una destitución
- Hansi Flick, sobre su comportamiento: "No me gusta que mi nieto me vea así, igual tengo que cambiar"
Barça - Olympiacos, en directo | Últimos instantes de calentamiento
Los jugadores de ambos equipos apuran los últimos instantes de calentamiento ya sobre el césped de Montjuïc. Hace una tarde muy apacible en Barcelona, con un cielo despejado que invita a ir al fútbol pese al complicado horario.
Barça - Olympiacos, en directo | Otro partido a la misma hora
En este horario de la tarde también se disputa otro encuentro de manera simultánea. Se trata del Kairat Almaty - PAFOS, dos de los equipos con menos cartel de esta Champions League.
Barça - Olympiacos, en directo | Los griegos necesitan puntos
El Olympiacos llega a Montjuïc necesitado de puntos. Los de Mendilibar todavía no conocen la victoria en Champions, ya que en la primera jornada empataron ante el PAFOS y en la segunda perdieron contra el Arsenal.
Barça - Olympiacos, en directo | Lamine Yamal, titular antes de El Clásico
El próximo domingo se juega El Clásico en el Santiago Bernabéu y todo se mira con lupa tanto en el Barça como en el Real Madrid. Lamine Yamal, que ha tenido problemas en los últimos días, es titular hoy para jugar ante el Olympiacos. Descansa De Jong de los habituales titulares en un equipo mermado por las bajas.
Barça - Olympiacos, en directo | Las cuentas del Barça
Esta semana se conoció que el CSD elevó al TAD la denuncia a Javier Tebas por desvelar las cuentas del Barça. El presidente de LaLiga se expone a una dura sanción que podría costarle incluso el puesto.
Barça - Olympiacos, en directo | A espantar los fantasmas
El Barça no atraviesa su mejor momento y hoy quiere espantar los fantasmas. Después de las derrotas consecutivas ante PSG y Sevilla, el pasado fin de semana ganó al Girona con un gol de Araujo en el tiempo añadido. Muchas dudas ahora mismo por parte del equipo de Flick.
Barça - Olympiacos, en directo | El once del Olympiacos
También sabemos cuál es el equipo inicial de los griegos para este partido: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Dani García, Gelson Martins, Chiquinho, Podence y El Kaabi.
Barça - Olympiacos, en directo |El once del Barcelona
Ya conocemos cuál es el once inicial del Fútbol Club Barcelona para jugar esta tarde: Szczesny; Koundé; Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Dro y Rashford.
¡Bienvenidos al Barça - Olympiacos!
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la Champions League! Barça y Olympiacos se ven las caras esta tarde en Montjuïc en el partido correspondiente a la tercera jornada de la máxima competición continental. Los de Flick buscarán una victoria que, a priori, parece sencilla para tratar de calmar los ánimos.