Deco, exfutbolista, no se corta y lanza un dardo al vestuario del Barça: "No vale ganar un año y no tener continuidad"

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, habló sin rodeos en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde analizó el presente del equipo y lanzó varios mensajes al vestuario y al entorno.

Tras una semana complicada, marcada por las derrotas ante el PSG en Champions y la goleada 4-1 sufrida en Sevilla, la situación del conjunto culé empieza a generar dudas.

Fiel a su estilo directo, el exfutbolista portugués subrayó que el Barça no puede vivir de un solo éxito: "No vale ganar un año y no tener continuidad".

Una situación complicada

Deco comenzó reconociendo que el equipo no atraviesa su mejor momento y admitió que las últimas semanas han sido complicadas.

"No somos tan magníficos, o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos un equipo cuando trabajamos a una, entonces somos un equipo difícil de batir. Pero si creemos que tenemos la calidad por delante del trabajo, tenemos un problema".

Pese a la autocrítica, el dirigente quiso mantener la calma en un momento tan convulso.

"Quizá la temporada pasada eran mejores porque había más novedad. Después de un 4-1, es cierto que no hay nada que discutir. Pero la foto general es, a grandes rasgos, parecida a la de la pasada temporada. Hay que mantener el equilibrio", señaló.

En cuanto a los objetivos, fue tajante: "Para que puedas ganar una Champions o la puedas competir, primero tienes que competir al máximo nivel. El gran objetivo hace dos o tres años era volver a competir, y que tenga continuidad".

También admitió que las limitaciones económicas condicionan, aunque defendió la estabilidad del grupo: "Quizá si hubiese más margen de Fair Play se podría hacer algún fichaje más, pero no era prioritario. La idea es tener la base; y cuando los mantienes también estás fichando".

Sobre su relación con el entrenador, Hansi Flick, aclaró: "Cada uno tiene una forma de trabajar. Faltaría más que no pudiera hablar con Flick de fútbol o táctica, estamos todo el día juntos. Pero no entro en la línea que no sea mi área".

Uno de los temas más delicados fue el de Lamine Yamal, cuyo estado físico y relación con la selección española han generado debate.

Deco lo explicó con claridad: "Ha sido un tema normal. Viene con una sobrecarga de pubis. La cosa no ha ido tan bien. Lamine sigue con molestias, no está bien. Y ya está".

Tampoco quiso avivar polémicas con Luis de la Fuente: "Imagino que los trata bien. Es normal que De la Fuente ponga a Lamine si no tiene ningún problema. Y es normal que Flick se enfade si Lamine juega dos partidos y vuelve con problemas".

Finalmente, reafirmó la confianza en el joven: "Tener a Lamine es algo para alegrarse. Pero cuando te conviertes en un jugador importante, tienes que saber manejarlo. Tiene 18 años, es un jugador distinto y especial, pero tiene 18 años".