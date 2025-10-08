Montaje de Deco y Robert Lewandowski

Deco, exfutbolista, no se corta y lanza un dardo al vestuario del Barça: "No vale ganar un año y no tener continuidad"

El director deportivo del Barça quiso lanzar un mensaje de autocrítica y calma, pidiendo trabajo, continuidad y confianza en el proyecto pese al mal momento.

Publicada

El director deportivo del FC Barcelona, Deco, habló sin rodeos en una entrevista en Catalunya Ràdio, donde analizó el presente del equipo y lanzó varios mensajes al vestuario y al entorno.

Tras una semana complicada, marcada por las derrotas ante el PSG en Champions y la goleada 4-1 sufrida en Sevilla, la situación del conjunto culé empieza a generar dudas.

Fiel a su estilo directo, el exfutbolista portugués subrayó que el Barça no puede vivir de un solo éxito: "No vale ganar un año y no tener continuidad".

Una situación complicada

Deco comenzó reconociendo que el equipo no atraviesa su mejor momento y admitió que las últimas semanas han sido complicadas.

"No somos tan magníficos, o tan exuberantes como la gente nos pintó la temporada pasada. Somos un equipo cuando trabajamos a una, entonces somos un equipo difícil de batir. Pero si creemos que tenemos la calidad por delante del trabajo, tenemos un problema".

Pese a la autocrítica, el dirigente quiso mantener la calma en un momento tan convulso.

"Quizá la temporada pasada eran mejores porque había más novedad. Después de un 4-1, es cierto que no hay nada que discutir. Pero la foto general es, a grandes rasgos, parecida a la de la pasada temporada. Hay que mantener el equilibrio", señaló.

En cuanto a los objetivos, fue tajante: "Para que puedas ganar una Champions o la puedas competir, primero tienes que competir al máximo nivel. El gran objetivo hace dos o tres años era volver a competir, y que tenga continuidad".

También admitió que las limitaciones económicas condicionan, aunque defendió la estabilidad del grupo: "Quizá si hubiese más margen de Fair Play se podría hacer algún fichaje más, pero no era prioritario. La idea es tener la base; y cuando los mantienes también estás fichando".

Sobre su relación con el entrenador, Hansi Flick, aclaró: "Cada uno tiene una forma de trabajar. Faltaría más que no pudiera hablar con Flick de fútbol o táctica, estamos todo el día juntos. Pero no entro en la línea que no sea mi área".

Uno de los temas más delicados fue el de Lamine Yamal, cuyo estado físico y relación con la selección española han generado debate.

Deco lo explicó con claridad: "Ha sido un tema normal. Viene con una sobrecarga de pubis. La cosa no ha ido tan bien. Lamine sigue con molestias, no está bien. Y ya está".

Tampoco quiso avivar polémicas con Luis de la Fuente: "Imagino que los trata bien. Es normal que De la Fuente ponga a Lamine si no tiene ningún problema. Y es normal que Flick se enfade si Lamine juega dos partidos y vuelve con problemas".

Finalmente, reafirmó la confianza en el joven: "Tener a Lamine es algo para alegrarse. Pero cuando te conviertes en un jugador importante, tienes que saber manejarlo. Tiene 18 años, es un jugador distinto y especial, pero tiene 18 años".