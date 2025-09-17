Las claves del Liverpool - Atlético de Madrid:
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Casi marca Salah!
21' (2-0) ¡Casi marca el Liverpool! Latigazo con rosca de Salah desde el perfil derecho que pasa rozando el palo de la portería defendida por Oblak. Era un golazo.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Lo intenta Raspadori
17' (2-0) Primer intento del Atlético de Madrid en el partido. Disparo muy tímido de Raspadori desde la frontal que atrapa sin problemas Alisson.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Superadísimos
11' (2-0) El Atlético de Madrid está totalmente superado. El Liverpool ha salido con el cuchillo entre los dientes y no está dejando apenas jugar a los de Simeone.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡GOOOOOOOOOOL DE SALAH!
6' (2-0) ¡GOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL! ¡GOOOOL DE SALAH! Menudo comienzo de partido. Recibe en la derecha, se va de tres, tira la pared con Gravenberch y define con mucha clase ante Oblak.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡GOOOOOL DEL LIVERPOL!
3' (1-0) ¡GOOOOOOOOOOL DEL LIVERPOOOL! ¡GOOOOL DE ROBERTSON! Ha tenido mucha suerte el conjunto inglés. Disparo de falta de Salah muy mordido que pega en el cuerpo del escocés y desvía la treyectoria del cuero para engañar a Oblak.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Arranca el partido!
1' (0-0) ¡Comienza el partido en Anfield! Mueve el Liverpool el primer balón del choque. Juega de azul el Atlético de Madrid.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Suena el himno de la Champions
Ya están los 22 protagonistas sobre el terreno de juego ¡Suena el himno de la Champions! Ambientazo en Anfield. No defrauda en una noche de Champions.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | El árbitro del partido
Maurizio Mariani será el encargado de dirigir el partido de esta noche en Anfield. Es la sexta vez que arbitrará a un equipo español en competición europea.
En la temporada 2022-23 dirigió dos encuentros con presencia de clubes españoles. Primero al Real Madrid ante el Leipzig (2-0) y después al Sevilla frente al Borussia Dortmund (1-4). Ambos partidos pertenecientes a la fase de grupos.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Las palabras de Griezmann
"Tenemos que ser nosotros mismos, trabajando, estando juntitos y aprovechando las oportunidades que nos dejen".
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Ejercicios de calentamiento
Los futbolistas de ambos equipos ya están realizando ejercicios de calentamiento sobre el césped de Anfield. Quedan 20 minutos para que arranque el choque.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | El camino de los de Slot
Por su parte, este es el calendario que tiene el Liverpool en esta fase de liga tras este duelo contra el Atlético:
- Galatasaray vs Liverpool
- Frankfurt vs Liverpool
- Liverpool vs Real Madrid
- Liverpool vs PSV
- Inter vs Liverpool
- Marsella vs Liverpool
- Liverpool vs Qarabag
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | El camino de los colchoneros
Además del partido contra el Liverpool de esta noche, el Atlético de Madrid jugará siete duelos más en esta fase de liga:
- Atlético vs Frankfurt
- Arsenal vs Atlético
- Atlético vs USG
- Atlético vs Inter
- PSV vs Atlético
- Galatasaray vs Atlético
- Atlético vs Bodo
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Un verano de récord
El Liverpool es, si no el que más, uno de los tres grandes aspirantes a ganar la Champions. El curso pasado perdieron en octavos de final ante el campeón y este curso se han gastado casi 500 millones en fichajes. Isak, Wirtz, Ekitike, Kerkez... nombres de talla mundial para hacer un equipo perfecto.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Las bajas de Simeone
El Atlético de Madrid se presenta esta noche en Anfield con bajas muy sensibles. Especialmente dolorosa es la de Julián Álvarez, pero tampoco estarán Almada, Baena y Cardoso, tres flamantes fichajes.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | Isak debuta con los 'reds'
Este es el equipo titular con el que sale el Liverpool esta noche ante el Atlético: Alisson Becker, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Salah, Isak y Gakpo.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | El once rojiblanco
Este es el equipo titular que presenta Simeone para medirse al Liverpool en Anfield: Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán, Giuliano Simeone, Barrios, Gallagher, Nico González, Griezmann y Raspadori.
Liverpool - Atlético de Madrid, en directo | ¡Muy buenas tardes!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión minuto del partido de la primera jornada de la fase de liga de Champions entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. Un encuentro que se disputa en Anfield a partir de las 21:00 horas.