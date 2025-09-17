Maurizio Mariani será el encargado de dirigir el partido de esta noche en Anfield. Es la sexta vez que arbitrará a un equipo español en competición europea.

En la temporada 2022-23 dirigió dos encuentros con presencia de clubes españoles. Primero al Real Madrid ante el Leipzig (2-0) y después al Sevilla frente al Borussia Dortmund (1-4). Ambos partidos pertenecientes a la fase de grupos.