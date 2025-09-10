Kylian Mbappé (26) no se corta: "Ojalá tener un hijo que odie el fútbol, nunca le recomendaría hacerse futbolista"

A día de hoy, es innegable que Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. El futbolista francés es el líder del Real Madrid de Xabi Alonso y la Selección francesa de cara al Mundial del año que viene.

Sin embargo, a pesar de su corta edad, 26 años, lleva cerca de 10 años en la élite. Una larga carrera donde ha pasado de ser una joven promesa a crack absoluto.

A pesar de su exitosa carrera en el fútbol, lo cierto es que Kylian tiene claro qué recomendación le daría a sus futuros descendientes: que no se dediquen al mundo del fútbol.

Mbappé, muy sincero

Su debut llegó el 2 de diciembre de 2015, cuando con tan solo 16 años entró como recambio de Fabio Coentrao ante el S. M. Caen. Meses después anotaría su primer gol y pasaría a ser regular en los esquemas del AS Mónaco.

Así, con tan solo 18 años y un gran nivel en el Mónaco en la 2016-17, el Paris Saint-Germain puso sus ojos en Mbappé y se lo llevó por la friolera cifra de 180 millones de euros.

El 2018 fue el mejor año de su carrera con Kylian ganando la Ligue 1 y la Copa de Francia, así como su mayor premio: la Copa del Mundo con la Selección francesa. A su corta edad el futbolista había hecho historia.

Pasaron los años y después de siete temporadas en el Paris Saint-Germain, Mbappé se marchó al Real Madrid, cumpliendo así su sueño de niño.

Ahora ya con 26 años y una madurez tanto personal como futbolística, Kylian Mbappé sueña con ganar la Champions League con el conjunto merengue y su segunda Copa del Mundo en 2026.

Por esa razón, en esta nueva etapa de su carrera, el jugador dio una entrevista a L'Equipe donde habló de diversos temas tanto profesionales como personales.

En una de las cuestiones se le planteó el tema de su vida amorosa y cómo otros futbolistas eligen casarse con edades más tempranas mientras él no.

"Lo elegí así. Todos construyen sus vidas de manera diferente. Tomé mi decisión pensando que el fútbol era toda mi vida y quiero sacar lo máximo de mi carrera", señaló Kylian.

Ante esa cuestión, se le planteó la duda de cómo puede saber que ha elegido a la persona correcta y no se quieran aprovechar de su estatus social: "Volvemos a la línea corta entre paranoia y vigilancia. Hay gente que quiere hacerte daño, pero no todo el mundo. No deberías pensarlo demasiado y solo hacerlo".

De hecho, no tiene miedo a equivocarse, a pesar de su fama. "Lo que es difícil en el mundo del fútbol es que tienes que enfrentarte a las miradas de los demás. Hay algo llamado ego y algunos tienen miedo de cometer un error. 'He conocido a la persona incorrecta y todo el mundo lo sabe'. No, puede pasar. Es principalmente sobre aceptar que estoy equivocado y si lo estoy, volveré a levantarme", apuntaba.

Todo llegó al tema de una futura paternidad y cómo se sentiría si su hijo odiase el fútbol. "Ojalá", contestó entre risas. "Pero creo que desafortunadamente la pelota nunca se alejará de mi vida. En cualquier caso, nunca le recomendaría a mi hijo que pusiese un pie en el mundo del fútbol".

Tampoco faltó mención a la victoria del PSG en la Champions League la pasada temporada y donde el jugador reveló si le había molestado.

"Tengo amigos en el equipo y los que me conocen saben que la amistad es importante para mi", confesó Mbappé. "No puedes escupir en un equipo en el que están tus amigos, incluso si no hubiese sido el PSG. Mi historia había terminado y me fui sin arrepentimientos. Allí alcancé dos semis y una final, no ganamos y mi tiempo acabó".