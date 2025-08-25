Un exfutbolista del Real Madrid no se corta y avisa: "La suplencia de Vinicius demuestra que quien se descuida, al banquillo"

Con la llegada de Xabi Alonso a los banquillos del Real Madrid, estaba claro que el técnico iba a traer una serie de cambios en el equipo.

De tal manera, primero fueron los diferentes fichajes y más tarde llegaron las nuevas tácticas de juego, hasta que en el Real Oviedo-Real Madrid, al entrenador no le tembló el pulso para mandar a Vinicius al banquillo.

Así, la decisión de Alonso no ha tardado en despertar polémicas ya que mandar al banquillo a uno de los mejores jugadores del equipo ha significado una declaración de intenciones de lo que promete ser esta temporada.

Vinicius al banquillo

Es una realidad que Vinicius durante la temporada 24-25 no tuvo su mejor año en el Real Madrid. Ya sea por tener que compartir el estrellato con Mbappé, por la larga campaña o porque le afectó no llevarse el Balón de Oro, el astro brasileño tuvo un notable bajo rendimiento.

Su baja forma se pudo ver en el Mundial de Clubes, donde el futbolista estuvo totalmente desaparecido y no pudo remediar la derrota ante el Paris Saint-Germain.

A eso había que sumarle su renovación con el Real Madrid y las rumoreadas peticiones del futbolista de reclamar un incremento en su salario con su nuevo contrato.

Por ello, había especial atención con el jugador, su rendimiento y qué decisión tomaría Xabi Alonso a la hora de saber manejar a tantas estrellas.

El técnico decidió darle la oportunidad en la J1 ante el Osasuna en el Santiago Bernabéu, donde el jugador tuvo un partido discreto y se marchó cambiado por Gonzalo García.

Vinicius seguía señalado y Alonso ya advertía de que los aficionados debían prepararse para ver cualquier cambio en el once. Así, el Real Madrid anunció su once inicial para su partido contra el Oviedo, y saltó a la vista que, en esta ocasión, la delantera estaba compuesta por Rodrygo, Mbappé y Franco Mastantuono.

Al técnico no le temblaba el pulso para mandar al '7' del Real Madrid al banquillo, así como a otros jugadores como Militao, Alexander Arnold o Brahim.

La imagen de Vinicius en el banquillo llamaba la atención, especialmente porque el jugador se mostraba muy risueño y con bostezos con la boca abierta. Imágenes que no han tardado en generar polémica.

Sin embargo, cuando entró al campo, el jugador aprovechó sus minutos y respondió a la suplencia con una asistencia a Mbappé y un gol para cerrar la cuenta en 0-3.

Por esa razón, el hecho de que Alonso mandase al astro brasileño al banquillo ha generado debate en El Chiringuito de Jugones, donde Paco Buyo, exfutbolista del Real Madrid, ha sido muy claro con la decisión de Xabi Alonso.

"Vinicius, decisivo en la Champions y con todo lo que ha hecho por el Madrid, a la primera de cambio al banquillo. Los demás van a decir: ‘Si sienta a este, sienta a cualquiera’. Todos van a estar así, porque saben que si se descuidan: al banquillo", señalaba el exportero.

Buyo mantenía su punto, defendiendo que el Madrid tiene una plantilla tan completa que se puede permitir rotar y que Xabi va a aprovechar todos los recambios que pueda.

"La riqueza táctica del Madrid es extraordinaria. Xabi Alonso va a aprovechar siempre los 5 cambios. Van a ser cinco sí o sí en todos los partidos. Los compañeros, la afición y el club le otorgan ese liderato a Mbappé", afirmaba el colaborador del Chiringuito.

Lo que está claro es que Xabi Alonso no se va a casar con ningún jugador y el único fijo parece ser Kylian Mbappé. Según su rendimiento y forma, el técnico hará variaciones en sus alineaciones y todos los jugadores podrán contar con minutos.