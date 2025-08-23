El palo de Josep Pedrerol (59) al Real Madrid y el FC Barcelona: "Es muy fácil apoyar a estos equipos, no tiene mérito"

Ya sea por su historia o por ser dos equipos que se han encontrado en numerosas finales nacionales, el Athletic Club y el FC Barcelona siempre han tenido gran rivalidad entre ellos.

Sin embargo, a causa del conflicto por Nico Williams, el enfrentamiento entre aficionados de ambos equipos ha crecido de forma considerable.

Por ello, en una rueda de prensa, el jugador Mikel Jauregizar no dudó en rechazar unirse al FC Barcelona si un día se diese la ocasión. Una respuesta que ha molestado a los aficionados culés y que Josep Pedrerol no ha dudado en defender.

El Athletic, señalado

El caso Nico Williams está más que cerrado pero todavía sigue generando discusión. El futbolista, por segundo año consecutivo, eligió quedarse en su casa, el Athletic Club, en lugar de marcharse al FC Barcelona.

La decisión del jugador generó polémica en su momento, dado que rechazaba la oportunidad de poder unirse a uno de los mejores clubes del mundo y aspirar a ganarlo todo para quedarse en el Athletic Club.

Es cierto que el Athletic Club no es precisamente un club humilde de Segunda, y su renovación ha venido acompañada de un gran incremento de salario, pero las opciones del club bilbaíno a ganar un título son más complicadas.

No obstante, el pequeño de los Williams eligió mantenerse en el club de su vida y tratar de competir al máximo nivel junto a su hermano y compañeros.

Así, aunque ha pasado más de un mes desde que el futbolista anunció su renovación, su decisión sigue generando debates entre aficionados.

En una rueda de prensa de cara al Athletic-Rayo de este lunes, al jugador Mikel Jauregizar le preguntaron si se marcharía de su equipo si le llegase una oferta del FC Barcelona. El canterano fue claro y rechazó con un "No" instantáneo esa pregunta.

El Chiringuito de Jugones mostró el clip del jugador del Athletic Club rechazando al FC Barcelona y lo que generó fue una oleada de tertulianos culés atacando al jugador.

Ya sea a través de ningunearlo por no salir en portadas o burlarse de su decisión, las respuestas no gustaron nada a Josep Pedrerol, que no se cortó nada y salió en defensa del Athletic Club así como de Jauregizar.

"No os subáis tanto. Jauregizar no tiene nada que envidiar a ningún jugador de calidad y clase; juega en el equipo de su tierra. No os creáis tanto. Un respeto", afirmaba el presentador en plató.

Pedrerol defendió la decisión del canterano de elegir jugar en su casa en lugar de plantearse un futuro fuera: "Podemos entender que alguien sea feliz en el club de su vida. Ser del Barça es muy fácil, y del Madrid también. Ser del Athletic Club tiene más mérito. Lo que ha dicho este chaval me parece un sentimiento".

Lo cierto es que jugar en el FC Barcelona, o incluso en el Real Madrid, ya no es el sueño de todos los jugadores como podía serlo hace una década o en la era Pep. Ahora muchos futbolistas eligen quedarse en los clubes de sus vidas, donde lejos de alcanzar la gloria en los trofeos, lo encuentran en dejarse la piel en el campo por los suyos.

El ejemplo del One Club Man parece un arquetipo que cada vez se ve menos en el fútbol. Lejos han quedado los Totti, los Giggs o los Puyol. Por ello, cada vez se valora más que prometedores jugadores elijan quedarse en su equipo en lugar de abandonarlo a la primera oferta grande que les llega.