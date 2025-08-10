Exfutbolista de la cantera del Madrid y Barça no se corta: "En la Masía apuestan por ti, en el Madrid te echan fuera"

Está claro que dos de las canteras más grandes del fútbol español son las del Real Madrid y el FC Barcelona. De ahí han salido futbolistas como Leo Messi, Raúl González, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas o más recientemente Lamine Yamal o Achraf Hakimi.

Sin embargo, siempre se ha criticado al Madrid por confiar menos en sus canteranos que el FC Barcelona. Un tema que a día de hoy sigue vigente.

De hecho, alguien que tiene la experiencia de haber estado en ambos filiales como es Roberto Trashorras, no ha dudado en contar cómo son las oportunidades que se dan a las jóvenes promesas.

La Masía vs. la Fábrica

El fútbol español ha aportado grandes futbolistas en las últimas décadas. El Athletic Club con Aduriz y Nico Williams, el Valencia con Isco y Villa, el Sevilla con Jesús Navas y Sergio Ramos y, sobre todo, el Real Madrid y el FC Barcelona.

Como los dos grandes de España que son, siempre se han caracterizado por tener una gran academia de fútbol y estar al acecho de cualquier joven perla que puedan pulir en sus categorías inferiores.

Esto ha provocado que en los últimos del Real Madrid hayan salido futbolistas de la talla de Dani Carvajal, Achraf Hakimi, Marcos Llorente, Iker Casillas, Raúl, Arbeloa, Joselu o Gonzalo García, el pichichi sorpresa del Mundial de Clubes.

Mientras, de la Masía han salido algunos de los mejores en sus posiciones: Leo Messi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Xavi, Puyol, Sergi Busquets, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal o Pau Cubarsí.

Así, es evidente que ambos filiales han aportado grandes jugadores. No obstante, en muchos casos se ha señalado el trato que ha dado el Madrid a sus canteranos frente al del Barça. Algo que Roberto Trashorras, exjugador de las categorías inferiores de ambos equipos ha decidido contar.

"En el Camp Nou tienen la valentía de ponerlos a jugar", señalaba el exfutbolista del Rayo Vallecano. "Ahora es cierto que es un tema económico, pero en su momento, si un jugador destacaba y lo hacía bien en el filial, ellos tenían la capacidad de ponerlo a jugar".

En el caso de La Fábrica, su perspectiva fue diferente: "En el Madrid tienen la sensación de que primero tienes que irte fuera. Podemos poner casos de muchísimos jugadores que ahora están o han estado en el primer equipo, pero muy pocos han subido directamente del filial. Se han tenido que ir fuera, lo han hecho muy bien fuera y los han repescado".

La afirmación de Trashorras no es del todo incorrecta. Carvajal necesitó de una gran temporada en el Bayer Leverkusen para regresar a casa, justo el mismo caso que Álvaro Carreras con el Benfica. Joselu tuvo que jugar en hasta ocho equipos para volver a sus 33 años y casos como Hakimi o Llorente nunca volvieron.

Por su parte, futbolistas como Raúl, Casillas o Nacho Fernández pudieron hacerse un nombre dentro del club sin necesidad de marcharse fuera hasta finalizar su era.

Mientras, en el FC Barcelona canteranos como Dani Olmo, Gerard Piqué o Jordi Alba primero demostraron su valía fuera y luego regresaron ya hechos hombres. Al final cada caso de un canterano es único.

Eso no fue lo único que Trashorras mencionó sobre las diferencias entre las canteras. "En el Barça tienen una idea muy definida en todos los equipos. Recuerdo llegar con 14 años y que ya tenían marcado ese 4-3-3 que era totalmente claro en ese momento. Estaba todo mucho más definido. En el Madrid, al final, es más competir, ganar y el estilo no está tan definido", afirmó el exfutbolista.

Roberto Trashorras empezó su carrera profesional en el FC Barcelona, jugando en las categorías inferiores hasta debutar en Liga con el primer equipo.

La siguiente temporada se marcharía al Real Madrid Castilla, donde no llegó a jugar con el primer equipo y dos años después se marchó al Numancia de Segunda División. Tras su paso posterior por Las Palmas y Celta de Vigo, Trashorras encontró su lugar en el Rayo Vallecano. Ahí se convirtió en uno de sus jugadores más celebrados, siendo líder del centro del campo y capitán hasta su retirada en 2018.