Los locales, en una situación crítica y virtualmente descendidos, buscan mantener la dignidad ante su afición. Por su parte, el Celta llega con la ilusión de pelear por puestos europeos, tras una buena racha de cinco partidos sin perder. ​

as.com

El técnico del Valladolid, Álvaro Rubio, ha convocado a 23 jugadores para este encuentro. Destacan las ausencias de Latasa por sanción y de los lesionados Ferreira y Aidoo, quienes, aunque se están recuperando, no competirán por precaución. Además, Kenedy y Amath no han sido convocados al no entrar en los planes actuales del club y el entrenador. ​

Por su parte, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, recupera al internacional sub-21 Hugo Álvarez, quien ha superado sus molestias en la rodilla izquierda y ha sido incluido en la lista de convocados. Sin embargo, el delantero sueco Williot Swedberg sigue siendo baja por una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho.

El árbitro designado para este encuentro es Víctor García Verdura, del comité catalán, quien estará asistido en el VAR por Pizarro Gómez. García Verdura, de 30 años y en su segunda temporada en Primera División, ya ha arbitrado dos encuentros del Valladolid esta campaña, ambos con derrotas para el equipo vallisoletano. ​

Este enfrentamiento es crucial para ambos equipos: el Valladolid busca una victoria que le permita mantener vivas sus escasas esperanzas de permanencia, mientras que el Celta aspira a consolidarse en la lucha por plazas europeas.