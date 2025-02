"Debe ser una motivación., Jugar con este tipo de equipos es lo que tiene, hay que darle notabilidad. Los que hemos podido entrenar fuera, cuando juega el Real Madrid está en las teles de todo el mundo. Tenemos que demostrar lo buen equipo que somos y es un aliciente".

"Lo más importante es que nosotros, a nivel técnico y táctico, hagamos nuestro mejor partido. Que no tengamos al terminar sensación de que no hemos dado todo. A partir de ahí, es difícil. Pero eso es lo primordial. Pude ganar al Madrid con Mallorca y Espanyol, no es habitual, pero si tiene el día tonto hat qye estar ahí".

"No quiero dar demasiadas pistas. Más que pensar que es una debiilidad del Madrid, que es fuerte en todo, nosotros somos ahí realmente buenos [en los centros al área]. Hay que insistir en esas zonas para meter centros de calidad, rechaces, pero también en la vigilancia".