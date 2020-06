En España, existe toda una cultura en torno a la lectura y significado de los sueños, así como una corriente psicológica que le da mucha importancia a los mismos por reflejar gran cantidad de aspectos psicológicos de una persona. Por eso eso es que han calado tanto obras como La interpretación de los sueños del maestro en este ámbito, Sigmund Freud.

El subconsciente humano tiene la capacidad para recrear mientras dormimos los sueños más dispares y extraños. Normalmente, solemos soñar con asuntos de nuestra vida diaria, preocupaciones, miedos concretos... En otras ocasiones, también soñamos con animales como el caso de los sueños con serpientes, pero, ¿qué pasa si soñamos con nosotros mismos? como, por ejemplo, ¿soñar con qué se te cae el pelo? Esto, sin duda, querrá decir algo...

El pelo puede llegar a ser uno de los elementos que nos obsesionan más y por eso, en un principio, puede llegar a tener gran sentido que soñemos con su caída. Sin embargo, soñar que se te cae el pelo puede tener significados muy diversos y curiosos que no se relacionan directamente con el pelo en sí. Conocer estos significados puede ayudar a controlar este tipo de sueños y reducir, por tanto, la angustia experimentada. A continuación, presentamos las distintas explicaciones sobre lo que significa soñar que se te cae el pelo:

Soñar que se te cae el pelo a mechones: Miedo a hacerse viejo

En primer lugar, existe un caso muy recurrente con respecto a este tipo de sueño y es cuando se sueña que el pelo se cae a mechones. En este caso, según muchos estudios psicológicos, significa que existe un gran miedo por hacerse viejo. Este hecho tiene que ver con una falta de aceptación ante el paso del tiempo y el cambio de la propia imagen. Suele darse en aquellos que se encuentran ya una etapa de madurez, es decir, en la crisis de la mediana edad.

Existe en estas personas un gran miedo por la llegada de la vejez, probablemente por considerar que todavía no han vivido aquello que deseaban en su etapa más joven. Sorprendentemente, este primer significado nada tiene que ver con un miedo a la alopecia, sino que en él reside una cuestión vital mucho más profunda con la que la persona deberá aprender a lidiar.

Soñar que se te cae el pelo a manojos: época de muchas preocupaciones

Como se planteaba, el pelo puede llegar a obsesionarnos, y mucho. Esto supone que esta obsesión o preocupación excesiva en torno a nuestro pelo, puede que esté reflejando en realidad otro tipo de preocupaciones. Es por eso que en momentos de nuestra vida en los que estamos pasando por muchas preocupaciones, miedos e inseguridades podamos llegar a soñar que el pelo se cae a manojos.

Las emociones negativas sostenidas a lo largo del tiempo generan una gran ansiedad e incluso, podemos llegar a sentir que no podemos controlar toda esta negatividad. Es ahí cuando nuestro subconsciente entra en juego y a través de este tipo de sueños nos indica que tenemos que poner remedio a esa situación. Soñar que se te cae el pelo a manojos no es más que un aviso de nuestro cerebro para mostrarnos el nivel de inseguridad que estamos manejando, dado que probablemente no exista ningún indicio de que verdaderamente nos vayamos a quedar calvos.

Otros significados comunes

En otros muchos casos, no soñamos ni que se nos cae el pelo a mechones ni a manojos, sino simplemente, que hay una pérdida del cabello. Las posibilidades de significados son similares a los casos anteriores:

Baja autoestima

Todos los sueños que impliquen que se te cae el pelo significan que existe una baja autoestima. El pelo representa la fuerza y cuando este falta, nuestra estima decrece... De tal forma, soñar que el pelo se cae puede significar que estamos pasando por un momento en el que no nos estamos queriendo lo suficiente. Este tipo de sueños están reflejando cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Detectarlo puede ser clave para poder comenzar en el largo proceso de querernos a nosotros mismos mucho y bien.

Miedo al rechazo social

Si queremos buscar una explicación un poco más concreta, soñar que se te cae el pelo puede venir relacionado con el miedo a que nos rechacen socialmente. Puede darse el caso de que nos tengamos que enfrentar a una situación que nos genere miedo, que nos exponga demasiado y que pensemos que podemos sufrir una humillación. Esto viene directamente relacionado con esa falta de autoestima.

