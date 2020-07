España es uno de los primeros países en la lista de abandonos de mascotas. Por eso, vemos muchos perros y gatos viviendo en la calle. Concretamente, en 2018 hubo 140.000 perros y gatos que fueron acogidos en refugios y protectoras españolas. Además, en el caso de los gatos, estos tienden a escaparse con facilidad y muchas veces, no saben volver a casa.

Si bien es cierto que los gatos domésticos viven cómodamente en los hogares de los humanos, también tienen gran tendencia a explorar el mundo el exterior en busca de entretenimiento dadas las peculiares capacidades que estos felinos tienen. Esto suele ocurrir mucho y cuando un gato se escapa de casa, la angustia es grande. Pero, la pregunta es: ¿los gatos saben volver a casa? Los estudios realizados al respecto establecen que no existe ningún tipo de evidencia que demuestre que un felino sepa volver a casa. Aquí te contamos todo sobre esta cuestión.

¿Por qué se escapan los gatos?

En primer lugar, los gatos tienen grandes capacidades que otros animales no poseen y por eso, tienden a querer explorar nuevos y desconocidos espacios. Esto les lleva en muchas ocasiones a escaparse de casa en busca de "aventuras" y sobre todo, de otros gatos, por su instinto reproductivo. De hecho, los gatos y las gatas que no están castrados tienden a ser aquellos que más se escapan de casa. En consecuencia, los veterinarios establecen que la castración podría reducir o eliminar la conducta escapista en un 90% de los caso.

¿Los gatos saben volver a casa?

De esta forma, aquellos gatos que no están castrados y que se escapan de casa... ¿luego, saben volver? Esta sería la pregunta fundamental cuya respuesta tanto queremos los amantes de los mininos. Y la respuesta sería que, en realidad, se desconoce si los gatos saben volver a casa. Es cierto que en muchos casos, cuando estos se escapan, luego vuelven si el acceso a la vivienda es sencillo. Sin embargo, en muchos otros casos el gato no puede volver a acceder o no sabe como hacerlo porque no recuerda el camino.

Los gatos tienen sus sentidos hiperdesarrollados y por eso, poseen una gran capacidad de orientación, sobre todo, gracias a los olores de su propio marcaje con orina y feromonas. Estas habilidades les permiten en muchas ocasiones conocer el camino de vuelta a casa, pero, sin embargo, en muchas ocasiones pueden perder el rastro y ya no saber volver.

¿Cuánto tarda un gato en volver a casa?

Si han pasado varios días desde que tu gato se ha escapado, es momento de actuar porque probablemente se haya perdido. En caso de que esto sucediese, lo ideal sería comenzar a poner carteles por si alguien lo hubiera visto así como difundir por redes sociales la campaña de búsqueda. Esto será muy útil porque probablemente el felino se encuentre vagando por alguna parte de la ciudad y alguien lo ha podido ver. De la misma manera, ante este problema tienen un papel muy importante las protectoras y refugios de animales, quiénes te ayudarán a encontrarle.

¿Cómo evitar que mi gato se escape?

1. La castración

En primer lugar, y como ya comentábamos, la primera solución para evitar que los gatos se escapen es la castración o esterilización. Son muchos los estudios que demuestran que los gatos buscan salir a exterior por puro instinto animal de supervivencia. No olvidemos que aunque se traten de mascotas, no dejan de ser animales con fuertes instintos y por ello, buscan aparearse y reproducirse. Si los castramos, la mayoría —a no ser que sean gatos muy enérgicos— dejarán de escaparse al ya no sentir esta necesidad de encuentro con otros felinos.

2. Utilizar los refuerzos positivos

En caso de que estas conductas de escapismo sean muy frecuentes en nuestros gatos, una forma de garantizar que este siempre vuelva es utilizar los refuerzos positivos. Si el minino se escapa, pero vuelve, hay que premiarle para que entienda que volver es una conducta positiva. Estos refuerzos positivos pueden ir desde palabras cariñosas y mimos a algún regalo de tipo material como comida o incluso un juguete.

3. Crear un ambiente agradable lleno de estímulos

Para que el gato no busque salir de casa también resulta muy importante que el hogar tenga un ambiente agradable, así como muchos estímulos para que el gato no se aburra. Si el gato se siente feliz en casa, siempre querrá volver porque será el lugar que garantice su supervivencia: calor, cariño, afecto y sobre todo, alimento.

