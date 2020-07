En España, los estudios demuestran que la mayor parte de la población no duerme lo suficiente. Sin embargo, el sueño y su importancia para las personas es una de ellas es una de las curiosidades sobre el cuerpo humano por su gran impacto. Concretamente, dormir es tan fundamental para el ser humano que se ha demostrado que es más fácil morir de sueño que de hambre. Según establecen expertos de la Sociedad Española del Sueño (SES), no se podría vivir más de seis días durmiendo menos de cuatro horas. Aquí te contamos todo sobre el sueño.

¿Por qué necesitamos dormir?

El sueño se configura como el factor fundamental para nuestra superviviencia, pero realmente, ¿por qué necesitamos dormir? y sobre todo, ¿por qué los humanos necesitamos tantas horas de descanso? Matthew Walker de la Universidad de Berkeley (California, Estados Unidos) dice: "El costo en términos de sobrevivencia es astronómico". Sin embargo, hay todavía muchas dudas sobre por qué es tan importante.

Si bien es cierto que tradicionalmente se asocia dormir con el ahorro y recuperación de energía, Walker dice que "la cantidad de energía que los humanos se ahorran durmiendo es aproximadamente lo que te encuentras en una rebanada de pan integral".

La importancia del sueño no iría tanto vinculada a una recuperación de energía, sino que su funcionalidad iría más allá y tendría que ver con el restablecimiento de las conexiones cerebrales. "Hemos hecho mucho trabajo que sugiere que el sueño –y en especial el sueño REM– ayuda a recalibrar las funciones emocionales en el cerebro. Incluso, el sueño sería nuestra puerta para los sueños y estos, una forma de poder adaptarnos. Es decir, los sueños que experimentamos durante la fase REM parece ser adaptativos y tendrían que ver con un intento de comprender el mundo que nos rodea.

Dormir menos de 4 horas al día aumenta un 12% el riesgo de muerte

Nos queda claro que es más fácil morir de sueño que de hambre. Y para eso están los datos que establecen que dormir menos de cuatro horas durante más de 6 días consecutivos tendría un efecto muy negativo en nuestra calidad de vida y un consiguiente riesgo de muerte.

Sin embargo, en torno al sueño hay que buscar el equilibrio. Los estudios demuestran que tan perjudicial sería dormir menos de 6 horas como dormir más de 9 o 10 horas. En consecuencia, en el término medio estaría la virtud y se recomienda dormir unas 8 horas diarias para conseguir una reparación verdadera para nuestra salud.

Entre otros muchos, los beneficios de dormir una cantidad suficiente de horas son los siguientes: se reduce el riesgo de padecer obesidad, diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares, caso de la hipertensión. Además, ayuda a hacer las digestiones y a mejorar el funcionamiento de nuestro metabolismo.

Un 30% de los españoles duerme menos de siete horas al día

LaSociedad Española del Sueño trata de concienciar sobre la necesidad de dormir y hacerlo bien, y sobre todo, de no hipotecar nuestro sueño a cambio de realizar otro tipo de tareas. Reducir las horas de sueño puede tener un gran impacto a lo largo plazo en nuestra salud y afecta a nuestros procesos biológicos.

Así lo dice, el presidente de la SES: "Dormir bien es un derecho que suele estar violentado. El tiempo de sueño se suele atacar, hipotecar y reducir para hacer otras tareas, como por ejemplo trabajar o realizar actividades ociosas, pero al día siguiente se produce un impacto en la salud cardiometabólica y neurocognitiva".

Sin embargo, los estudios demuestran que los españoles han hipotecado sus horas de sueño. De hecho, s egún encuestas realizadas por Fitbit, un 58% de los españoles cree que no duerme lo suficiente. Y además, un 46% afirma que no hace nada por mejorar sus hábitos de sueño. De la misma forma, la SES dice que un 30% de los españoles no duermen ni 7 horas al día.