David Simon y Vince Gilligan, dos tótems

La ciudad es nuestra

Creadores: David Simon & George Pelecanos. Intérpretes: Jon Bernthal, Treat Williams, Josh Charles, Jamie Hector. Productora: Crime Story Media, HBO. Estados Unidos, 2022. Plataforma: HBO Max. Estreno: 26 de abril.

Los regresos de David Simon siempre son una buena noticia. Si, además, en las tareas de escritura (y en este caso también de producción ejecutiva) le acompaña George Pelecanos, la alegría es doble. Podemos, incluso, triplicar nuestra efusividad tras constatar que La ciudad es nuestra supone la vuelta del autor de The Wire a las calles de Baltimore, concretamente al Baltimore de 2015, esta vez para abordar las consecuencias de la ola de disturbios causados por la muerte de Freddy Gray, una afroamericano de 25 años fallecido en dudosas circunstancias cuando se encontraba bajo custodia policial. En ese ambiente, con el FBI investigando al departamento de policía y la tasa de crímenes subiendo, el sargento Wayne Jenkins (Jon Bernthal), al mando de una unidad especial, recibirá el encargo de limpiar la ciudad de drogas y armas. No es casual que Simon haya elegido a Reinaldo Marcus Green, cuya última película, El método Williams, recibió varias nominaciones a los Óscar, para dirigir los seis episodios de esta miniserie de HBO, pues en Monsters and Men (2018) ya abordaba la historia del asesinato de un hombre negro a manos de la policía.

Bob Odenkirk en 'Better Call Saul'

Better Call Saul

Creadores: Vince Gilligan & Peter Gould. Intérpretes: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn. Productora: AMC, High Bridge, Crystal Diner, Gran Vía, Sony Pictures TV. EE.UU., 2022. Plataforma: Movistar +. Estreno: 19 de abril.

Los trece últimos capítulos de Better Call Saul llegan este mes a nuestras pantallas, si bien no lo harán de golpe. A su emisión semanal hay que sumarle la decisión de AMC de dividir esta entrega en dos partes de siete y seis episodios respectivamente, lanzándose la segunda de ellas en el mes de junio. El tramo final del spin-off de Breaking Bad que ha superado a su serie matriz en consistencia dramática, completará la metamorfosis de Jimmy McGill en Saul Goodman (Bob Odenkirk), el patito feo de la abogacía transformado en el cisne negro de los tribunales, un profesional de la jurisprudencia que a fuerza de romper el cascarón de los escrúpulos ha ido labrándose una carrera y llenándose los bolsillos. Pero ese vuelo a las cumbres del éxito, que incluye como compañeros de viaje a narcotraficantes como Lalo Salamanca (Tony Dalton), exige el pago de peajes que van más allá de la moral. La relación entre Jimmy/Saul y Kim Wexler (Rea Seehorn), alguien que ha dejado atrás un prestigioso bufete para sumarse a la aventura de la que también es su pareja, pende de un hilo que puede terminar de romperse a causa de los problemas con el cártel.

Antonio Resines y Miguel Rellán en 'Sentimos las molestias'

Sentimos las molestias

Creadores: Álvaro Fernández Armero & Juan Cavestany. Intérpretes: Antonio Resines, Miguel Rellán, Fiorella Faltoyano. Productora: Movistar + / Cuidado con el perro. España, 2022. Plataforma: Movistar +. Estreno: 8 de abril.



El inopinado tándem creativo que Fernández Armero y Cavestany formaron para crear Vergüenza (2017-2020), una de las series más cáusticas de los últimos tiempos, vuelve a unirse en esta Sentimos las molestias, cuya comicidad se aleja tanto de la propuesta anterior como Ricky Gervais de Benny Hill. Comedia geriátrica y vehículo de lucimiento para sus dos actores principales –los fans de Antonio Resines y Miguel Rellán disfrutarán con sus constantes rifirrafes– posee un tempo que parece amoldarse a las edades de Rafael Müller (Resines), un laureado director de orquesta con alergia a la jubilación, y Rafael Jiménez (Rellán), un viejo roquero que no solo nunca muere, sino que cuelga la chupa de cuero de la supervivencia en el primer clavo ardiendo que encuentra. Así, un desafortunado accidente del maestro, al que, para más inri, su pareja acaba de abandonar, le valdrá a la avejentada rock star para apalancarse en su casa y ejercer de entrometido valet de chambre, pretexto que les sirve a Armero y Cavestany para orquestar esta buddy movie que se mueve a ritmo de tacataca, como si de una evolución hipotensa de La extraña pareja (Gene Sacks, 1968) se tratase.

