Las mejores series que tienes que ver esta semana en HBO, Netflix, Amazon Prime y Movistar +

Semana especial para los seriéfilos porque llegan las esperadas nuevas temporadas de “La materia oscura” y “El joven Sheldon”.

Pero también hay estrenos interesantes, como “Tuff Money” y “Motherland: Fort Salem”. En fin, sin más preámbulo veamos qué hay de nuevo en las principales plataformas bajo demanda que operan en España.

Netflix

Miércoles 18

Holiday home makeover with Mr. Christmas

Con la Navidad a menos de un mes, el reconocido diseñador de interiores Benjamin Bradley, junto a su fiel equipo de “elfos”, ayuda a las familias a transformar su casa para este fecha tan especial.

HBO

Lunes 16

Asesinato en Middle Beach - Estreno

El primerizo director Madison Hamburg presenta, en primera persona, la exhaustiva investigación que llevó a cabo tras el femicidio de su propia madre Bárbara en 2010.

A lo largo de ocho largos años, entrevistó a miembros de su propia familia para conocer más sobre la vida de su madre y tratar de resolver el caso que la Justicia dejó de investigar por falta de pruebas.

Asesinato en Middle Beach.

Martes 17

La materia oscura - Temporada 2

Tras el éxito de la primera temporada, finalmente regresa “La materia oscura”, basada en la serie de novelas homónima de Philip Pullman.

Lo que se sabe sobre la trama de esta entrega es que veremos a Lord Asriel (James McAvoy) abrir otro puente hacia un nuevo mundo, acompañado de Lyra (Dafne Keen), quien está desconsolada por la muerte de su mejor amiga.

Domingo 22

Tuff Money - Estreno

Esta serie rumana de HBO Europe sigue a dos adorables perdedores que bromean constantemente sobre cometer el crimen perfecto. Todo es risa hasta que, azarosamente, se ven obligados a llevar a cabo un robo.

Amazon Prime

Viernes 20

Motherland: Fort Salem - Estreno

La trama sigue a tres jóvenes brujas que deben luchar contra una amenaza terrorista que las obliga a poner en práctica el entrenamiento que llevaron a cabo durante años, que incluye el uso de armas sobrenaturales.

Motherland

Movistar +

Jueves 19

El joven Sheldon - Temporada 4

En esta cuarta temporada del spin-off de “The Big Bang Theory”, vemos al pequeño genio Sheldon (Iain Armitage) comenzar su primer año en la universidad, con todo lo que esto conlleva para quien es, todavía, un niño.

Archer - Temporada 11

En la undécima temporada de esta serie animada, el agente secreto Sterling Archer despierta definitivamente del coma luego de tres años en los que han cambiado muchas cosas, especialmente en su trabajo.

Todos son más profesionales (por ejemplo, no se bebe más durante las horas de servicio) y parecen no extrañarlo. Archer no quiere asimilar esta nueva realidad, por lo que hará lo que esté a su alcance para que todo vuelva a ser como antes.