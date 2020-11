Netflix, a punto de perder el trono frente a Amazon: las series que amenazan su liderato (y tienes que ver)

Little fires everywhere

¿Cuál es la plataforma más utilizada en España?, ¿es tan abismal el dominio de Netflix frente al resto como parece?, ¿qué posición ocupan las españolas? La opacidad respecto a los datos de todas las compañías de contenido en streaming, hacen que cualquier dato orientativo sea interesante para conocer la situación actual. Un momento en el que, debido a confinamiento todas ellas han crecido en usuarios y visibilidad, aunque no de la misma forma.

JustWatch, guía internacional de streaming más grande del mundo con 20 millones de usuarios en 46 países, analiza cada trimestre los datos de búsqueda realizados en su web y aplicación, y ofrece un informe del momento. Ahora, han terminado el del tercer trimestre, que muestra que el reinado de Netflix no es tan amplio como parecía, ya que Amazon se sitúa a dos puntos porcentuales. La primera, ocupa un 26% de share, mientras que la segunda un 24%. Es decir, entre las dos suman la mitad de todos los usuarios de plataformas.

La diferencia de ambas sigue siendo de dos puntos, la misma que el anterior trimestre, pero ambas han subido un punto cada una. Este nuevo informe ya muestra la desaparición de Sky, y también indica una caída del 30% de Movistar+, que cae del 10% al 7%, el mismo share que Filmin. Mientras que en el segundo trimestre tuvo éxitos como La línea invisible o La unidad, en verano no han conseguido enganchar ningún fenómeno. Habrá que esperar al último informe, donde se verá si Antidisturbios le proporciona mejores datos. El podio lo completa HBO, que también gana un 1% y se sitúa en el 13%. Quien no ha variado es Disney+, que se mantiene en un 11%.

Tercer trimestre de consumo de plataformas. JustWatch

Aunque siempre parezca que la guerra es entre Netflix y HBO, Amazon ha demostrado que ha sabido canalizar todos los usuarios que tienen la plataforma de vídeo de rebote por su cuenta premium. Y lo ha hecho con una oferta cada vez más interesante de series y películas que ha hecho que la gente se interese, por fin en sus contenidos. Estas son las series de las que más se ha hablado y que le han ayudado a amenazar ese primer puesto que parece imposible de batir… de momento.

The boys

El mayor éxito de público de Amazon. Una serie de producción propia que sorprendió con su primera temporada y que en su segunda ha emitido a capítulo por semana, aumentando la fidelidad a la ficción y a la plataforma de contenido. Una versión macarra, gamberra, y muy violenta de los superhéroes. El reverso de Marvel que adapta un cómic del mismo nombre y que volverá con una tercera temporada.

La que se avecina

Sí, como lo oyen, la serie española es una de las joyas de la corona de Amazon. La plataforma ha llegado a un acuerdo con varias cadenas para emitir sus series al completo, e incluso adelantar las temporadas nuevas. Es el caso de La que se avecina, que arrasa y según el Barómetro OTT de la consultora especializada en la industria del entretenimiento GECA, es la serie más vista de todo su catálogo. No debería extrañarnos, su audiencia en abierto es enorme y ya vimos cómo funciona Aquí no hay quien viva en Neox.

la-que-se-avecina

This is us

This is us no es una serie original de Amazon, pero ellos han sido los que la adquirieron para su emisión en España tras arrasar en abierto en EEUU. El resultado es que desde el confinamiento muchísima gente se ha enganchado a este dramón y encima se han asegurado de emitir las nuevas temporadas antes que nadie aquí. La cuarta llega este mes, y seguro que los fans responden.

Little fires everywhere

Una de las sorpresas de este año. Little Fires Everywhere no llegó con mucho redoble, pero poco a poco la gente fue recomendándola y se convirtió en una de las miniseries de las que todo el mundo hablaba este verano. Se estrenó a finales de mayo, y este thriller producido y protagonizado por Reese Witherspoon terminó por calar. Tampoco es una producción original de Amazon, sino de Hulu, pero la plataforma está sabiendo explotar muy bien sus compras internacionales.

El ala oeste de La Casa Blanca no está en ninguna plataforma.

El ala oeste de la Casa Blanca

Era increíble que semejante clásico de las series no estuviera en ninguna plataforma en pleno boom de consumo de ficción. Amazon Prime se marcó el tanto de adquirirla y se ha convertido en una de las series que ha destacado. La cercanía de las elecciones de EEUU ha hecho que los que la desconocía la descubrieran, y que los que ya la habían disfrutado se pusieran a revisitarla.

Borat 2

No es una serie, pero es, sin duda, uno de los estrenos más potentes y relevantes que ha tenido Amazon. La secuela de Borat se rodó casi en secreto y les pilló el confinamiento. Sacha Baron Cohen realizó un alegato anti Trump y logró una de las comedias más bestias e irreverentes que hemos visto en mucho tiempo. Desde que se estrenó, las redes han ardido y han comentado sus momentos más divertidos y políticamente incorrectos.