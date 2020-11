La serie más adictiva del momento está en HBO

Existe ya un nuevo género televisivo: el thriller de señoras pijas que tras su imagen perfecta y sus casas de lujo ocultan terribles secretos que el espectador va descubriendo según pasan los episodios. Todas responden a los mismos patrones, y ahí encajan desde Big Little Lies a Little Fires Everywhere, que además comparten hasta una protagonista, Reese Witherspoon, que también es productora. Primero vemos su vida ideal, en su casa enorme, en un vecindario de lujo, y luego… zas, un crimen que les afecta de lleno. Todo son sospechas, pistas falsas, giros de guion -alguno eminentemente tramposo-, y acabar cada capítulo con un cliffhanger para que el espectador se quede con ganas de más y se plantee todo lo que ha visto hasta entonces,

¿Sorprenden estos thrillers? No. ¿Funcionan? Como un tiro. El último caso es The undoing, la serie que ha estrenado HBO y que juega las mismas cartas. No las oculta. De hecho, su creador y guionista es el mismo que el de Big Little Lies, David E. Kelley, y su actriz y productora es Nicole Kidman, que le ha pillado el punto a esa señora pija que ve cómo se desmorona todo a su alrededor. Uno sabe lo que se va a encontrar en The undoing, y cumple a la perfección. Un thriller adictivo, que deja con ganas de ver otro episodio -lo que funciona en su emisión semanal por la que apuesta la plataforma- y que no busca otra cosa que entretener y enganchar. Kelley ha pillado el punto perfecto, y vuelve a conseguir que su serie sea la más adictiva del momento.

Aquí cambiamos la urbanización de lujo por Manhattan, y vemos a una familia perfecta. El padre -Hugh Grant- es un médico que trabaja con niños enfermos de cáncer, la madre – Nicole Kidman- es una psicóloga de éxito que pertenece a una familia adinerada y está involucrada en el colegio de lujo de su hijo. Un colegio exclusivo donde, además, las pijas intentan lavar su conciencia haciendo actividades para incluir a gente con menos recursos. Un matrimonio con un hijo que se preguntan si sus privilegios no están haciéndoles vivir en una burbuja y su hijo pagará las consecuencias.

Las claves de The Undoing, la nueva serie de HBO

Aparece entonces una joven madre, latina, que entra en el colegio con una de las becas. La propia Nicole Kidman se siente extrañamente atraída por ella, por su sensualidad, si libertad, la forma en la que da de mamar a su bebé sin que nada le importe. Se encuentran en el gimnasio, sin ropa. La tensión crece… hasta que la joven aparece muerta. El mismo día su marido desaparece y nadie sabe dónde está. ¿Tienen algo que ver los dos sucesos?, ¿es el padre perfecto de familia tan perfecto como parecía?

Lo sé, lo hemos visto mil veces, pero aquí todo está hecho con el oficio suficiente para que te engañen todo el rato. Aunque uno le vea las costuras, las trampas y sepa hasta por dónde va a ir, no puede evitar caer en sus redes y hacer sus cábalas sobre lo que va a ocurrir. Queremos giros, queremos ver la destrucción de la familia perfecta y queremos que Nicole sufra, que se le da muy bien. Ha pillado el punto a ese papel y lo hace a la perfección, igual que su amiga Reese.

Fotograma de The undoing.

The undoing acierta con la elección de Hugh Grant, que ha aceptado con flema británica su edad y su imagen de hombre encantador que todo el mundo sabe que te puede traicionar. Se ríe así de su imagen pública y de sus escándalos, y convierte a este padre perfecto en alguien con una picardía que hace que todos sepan que algo oculta.

Todo está en su sitio y nada sorprende. La música, la dirección de Susanne Bier, que ha sabido amortizar su Oscar a la Mejor película extranjera forrándose con series de gran presupuesto. The undoing vuelve a demostrar que la fórmula funciona, y estoy seguro de que será la serie que enganche a muchos usuarios de la plataforma. La siguiente pregunta es hasta cuándo aguantará el público sin cansarse de este tipo de series que tan poco se esfuerzan en ofrecer novedades.