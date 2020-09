'Patria': todos los detalles de la serie española sobre ETA que hará historia en HBO

¿Cuándo se estrena Patria? Es la pregunta que tiene en vilo a un público que vio cómo el estreno de la adaptación de Fernando Aramburu se aplazaba del 17 de mayo a una fecha incierta debido al coronavirus. Y es que la postproducción de la serie aún no se había completado antes de la paralización de actividad para contener a la Covid-19. Al fin, la plataforma HBO lanzará los dos primeros episodios en su plataforma el 27 de septiembre.

A partir de ese momento, tal y como hace HBO con sus producciones, se estrenará un capítulo nuevo cada semana. Patria se compone de 8 episodios que duran alrededor de una hora. No obstante, la plataforma digital no será el único sitio en que se podrá disfrutar de la serie. La cadena Telecinco ha anunciado que también estrenará el primer episodio en abierto próximamente.

¿Cuál es su reparto? El proyecto siempre ha tenido en mente que los protagonistas fueron actores y actrices vascas. De esta manera, Elena Irureta (El tiempo entre costuras) y Ane Gabarain (Loreak) interpretan a Bittori y Miren, dos amigas con ideas diferentes cuya relación simboliza la ruptura que existió entre tantas familias del País Vasco.

Tráiler de Patria

El resto del elenco lo completan José Ramón Soroiz, Íñigo Aranbarri, Susana Abaitua, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto Mauleón y Eneko Sagardoy, quienes interpretan a los familiares de Bittori y Miren. "Yo nunca tuve dudas de que debía hacerse así, porque para mí era muy importante esa impresión de realidad, casi de documental", ha declarado a EL ESPAÑOL el creador del proyecto, Aitor Gabilondo.

¿'Patria' está basada en hechos reales?

El libro escrito por Fernando Aramburu ha supuesto todo un éxito literario. El escritor fue galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2017 y ha recibido asombrosas críticas por parte de figuras públicas como Mariano Rajoy.

La sinopsis de la obra es la siguiente: "El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes?". A lo largo de la novela se muestran diferentes narradores con la intención de ofrecer una descripción completa de la historia.

No obstante, aunque la historia que se representa no tiene un ápice de fantasía, se trata de una ficción. Es una novela ficticia que pretende reflejar la realidad que se vivía en Euskadi en tiempos donde ETA atentaba de forma indiscriminada.

Bittori y Miren en Patria. HBO

Ahora que HBO ha apostado por trasladarlo a serie, la expectación por la obra que inició Aramburu es todavía mayor. ¿Dónde se ha grabado Patria? La serie, cuyo rodaje comenzó en marzo del 2019, se ha grabado en San Sebastián, Elgoibar, Soraluze y Madrid. Lo destacable en este sentido es el misterio de la localidad en la que suceden los acontecimientos. Ni Aramburu ni HBO ponen nombre al pueblo en el que sucede la ficción.

La polémica de 'Patria'

Una serie que relata un tema tan sensible en toda España no podía estar extento de polémica. A principios de mes, con motivo del inminente estreno, el cartel de HBO que promocionaba su nueva serie generó debate en el país.

La imagen presentaba a una mujer llorando mientras abraza a su marido asesinado por ETA, ambos tirados en el suelo, bajo la lluvia torrencial. Eso en el lado izquierdo, mientras que en el derecho aparecía un joven aparentemente torturado en una comisaría -previsiblemente por ser acusado de pertenecer a ETA o pertenecer a ella realmente-.

Incluso el propio escritor de la obra vio con malos ojos este cartel publicitario de la serie. "El primer cartel promocional de la serie de televisión Patria me parece un desacierto. A diferencia de numerosos opinantes precipitados, he visto los ocho capítulos de la serie", aclaraba en su blog. Aramburu tenía claro que no quería perder de vista el dolor de las víctimas. Sin querer ser equidistante, añadía que pese a su disconformidad con el cartel la serie sigue una línea en consonancia con su libro.

Fernando Aramburu. efe EFE

El marketing no ha sido la única polémica a lo largo de su rodaje. Hasta febrero de 2019, era el argentino Pablo Trapero el encargado de dirigir Patria. ¿Por qué cambiaron de director? Trapero fue apartado del proyecto después de que se especulara con que el director hubiera intentado reescribir los guiones y despedir a parte del elenco. Finalmente, la mitad de la serie ha sido dirigida por el navarro Félix Viscarret, mientras que la segunda parte corre a cargo de Óscar Pedraza.

En definitiva, Patria se convierte en la primera serie española producida por HBO Europe. La plataforma apuesta cada vez más por nuestro país, el cual históricamente ha tendido a consumir la cultura audiovisual en plataformas pirata como Megadede. En resumen, la adaptación de Fernando Aramburu se estrenará en HBO este 27 de septiembre.

Sinopsis de los episodios

CAPÍTULO 1: OCTUBRE BENIGNO

Bittori, viuda de un empresario vasco asesinado por ETA, acude al cementerio a conversar con su marido muerto. Hoy la visita es especial. Se ha anunciado un alto el fuego definitivo y ella ha tomado la decisión de regresar al pueblo donde sucedió todo.

CAPÍTULO 2: ENCUENTROS

Bittori se reúne con sus hijos, Xavier y Nerea para comer. La tensa conversación evoca recuerdos sobre sus dispares reacciones el día del asesinato de su padre. El regreso de Bittori al pueblo genera incomodidad, sobre todo a Miren, su antigua mejor amiga.