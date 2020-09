Las series que no te puedes perder este fin de semana en Netflix, Amazon, Movistar+ y HBO

En las últimas semanas venimos recomendando primeras temporadas de series que ya llevan algunos años al aire para que puedas disfrutar durante el fin de semana si estás suscrito a alguna de las principales plataformas bajo demanda.

Hay producciones conocidas, pero también otras que no tanto para que empieces a ver entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Netflix

The End of the F***ing World

La trama sigue a James (Alex Lawther) y Alyssa (Jessica Barden), dos adolescentes que van al mismo instituto y están inconformes con su vida. El joven se define como un psicópata, mientras que la adolescente directamente odia a todo el mundo.

Tras haber matado a varios animales, James busca asesinar a un ser humano y decide que Alyssa sea su primera víctima.

Aprovechando el espíritu aventurero de la muchacha, le propone embarcarse en un viaje de carretera que les cambiará la vida a ambos.

Sense8

Creada, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski (The Matrix), esta serie de ciencia ficción sigue las aventuras de 8 personas de diferentes partes del mundo que, tras una trágica muerte, se conectan telepáticamente.

Desde entonces, son capaces de sentir, ver y escuchar lo mismo que el otro. Un hombre misterioso, llamado Whispers, intentará capturar a los 8 invadiendo sus pensamientos y emociones.

Black Mirror

A través de episodios distópicos independientes entre sí, con reparto diferente, Black Mirror es una crítica contundente al poder de la tecnología y las consecuencias que puede traer su excesivo uso para los seres humanos.

Fotograma de 'Black Mirror'.

Esta producción británica de ciencia ficción, a cargo de Charlie Brooker, sorprendió al mundo entero desde su lanzamiento con críticas muy positivas y un gran recibimiento por parte del público, especialmente durante sus primeras temporadas.

Movistar +

Mr. Robot

Finalizada este año tras 4 excelentes temporadas, Mr. Robot sigue la vida de Elliot Anderson (Rami Malek), un ingeniero informático y hacker que padece trastorno de ansiedad y depresión debido a una niñez complicada.

Es empleado de una empresa de seguridad informática en Nueva York y es reclutado por Mr. Robot para ser parte de fsociety.

Este es un grupo activista que busca acabar con una de las empresas más importantes del mundo; E Corp.

True Detective

Rust Cohle (Matthew McConaughey) y Martin Hart (Woody Harrelson) son dos detectives que se conocen en 1995, tras el asesinato de una mujer que conmueve a toda la comunidad de Luisiana.

La víctima está desnuda, atada de pies y manos y con unos cuernos de venado en su cabeza. Todo indica que es obra de un asesino en serie.

17 años después de los hechos, ambos están fuera de la fuerza policial y son interrogados por dos detectives que intentan resolver un caso similar. Durante estas conversaciones saldrán a la luz secretos del pasado que aún no han cicatrizado.

Poldark

A finales del siglo XVIII, el capitán Ross Poldark (Aidan Turner) regresa a sus minas de estaños de Cornualles tras pasar tres años en el ejército luchando en la Guerra de la Independencia de Los Estados Unidos.

A su regreso, las cosas han cambiado bastante. Su padre ha muerto, la finca está en ruinas y, para colmo, su novia Elizabeth (Heida Reed) está comprometida con su primo Francis (Kyle Soller) porque creyó que ya no lo volvería a ver.

HBO

The Wire

Considerada una de las mejores series de HBO, y basada en hechos reales, The Wire es una visión muy realista de la vida de Baltimore, Maryland, centrada en el tráfico de drogas.

Con el narcotráfico siempre omnipresente, a lo largo de sus cinco entregas la serie se centra en diferentes aspectos de la ciudad.

Fotograma de 'The Wire'.

En esta primera temporada, la trama está orientada hacia la lucha entre policías y bandas narcotraficantes en el oeste de Baltimore.

Six Feet Under

Tras la muerte de su padre, Nate Fisher Jr. (Peter Krause) tiene que administrar la empresa familiar que es, nada más ni nada menos, que una funeraria.

Six Feet Under aborda sin morbo, con simpleza y mucho humor negro la muerte, con quien la familia convive debido a que es su negocio. Pero también es un drama convencional que trata muy bien temáticas como la infidelidad y la religión.

Barry

Barry Berkman (Bill Hader) es un ex marine depresivo que ahora trabaja como asesino a sueldo para el mejor postor y sin ningún tipo de remordimiento.

Por motivos laborales tiene que viajar a Los Ángeles y allí se encuentra con un grupo de aspirantes a actores y actrices de teatro. Se siente profundamente atraído por ellos y entabla una relación con un profesor de teatro.

Barry descubre que quiere dejar atrás su carrera criminal y comenzar una nueva vida como actor. Pero escapar de su pasado no será nada sencillo...

Amazon Prime

The Boys

Aprovechando el hype que está teniendo The Boys por su segunda temporada, quizás este fin de semana sea el momento indicado para ver la primera parte y engancharse con una de las series del momento.

Fotograma de 'The Boys'.

Basada en el cómic homónimo de Garth Ennis, la trama se centra en un grupo de superhéroes que no se parecen en nada al estereotipo de este tipo de personajes que todos imaginamos. Son egocéntricos, ambiciosos y egoístas, capaces de utilizar sus poderes para mantener su status quo.

Homecoming

Julia Roberts se pone en la piel de Heidi Bergman, una trabajadora de una agencia secreta gubernamental que ayuda a soldados a retomar su vida después de haber pasado varios años en la guerra.

Con flashbacks constantes, vemos a Bergman años después de dejar su trabajo perseguida por el Departamento de Defensa, que busca la verdad sobre este centro de tratamiento.

Transparent

La historia de esta comedia dramática se centra en una familia de Los Ángeles que afronta una situación muy especial: Morton Pfefferman (Jeffrey Tambor), el padre de familia, les confiesa a su ex esposa y tres hijos que se identifica a sí mismo como mujer.

Desde entonces, la trama gira en torno a cómo todos los integrantes asimilan esta confesión que nadie esperaba y que los ha sorprendido por completo.