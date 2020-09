Las series que no te puedes perder esta semana en HBO, Amazon Prime, Netflix y Movistar +

Como cada semana, las principales plataformas bajo demanda que operan en España renuevan su catálogo. Destacan estrenos importantes como Ratched, El tercer día y Alex Rider, el final de la italiana Baby y las 12 temporadas completas de “Bones”. Pero hay mucho más...

HBO

Martes 15

El tercer día - Estreno

Esta miniserie de HBO, que tiene a Jude Law y Noamie Harris como protagonistas, está dividida en dos partes: “Verano” e “Invierno”, con 3 episodios cada una. Durante las primeras entregas, veremos a Sam (Law), un hombre que se siente atraído por una misteriosa isla en la costa británica. Aquí se encontrará con un grupo de personas que conserva sus tradiciones sin importar el costo.

En la segunda parte de la miniserie, “Invierno”, la trama sigue a Helen (Harris), una mujer de carácter fuerte que llega a la misma isla que Sam en busca de algunas respuestas para su vida. Pero lo que no sabe es que su llegada desatará una batalla frenética.

We are who we are - Estreno

El director italiano Luca Guadagnino explora la amistad, el primer amor y la identidad de dos adolescentes que viven en una base militar de Estados Unidos cerca de Venecia. We are who we are es la primera serie del reconocido cineasta y las primeras críticas de quienes ya la han visto son más que positivas.

We are who we are

Amazon Prime

Martes 15

Bones - 12 temporadas

La Doctora Temperance Brennan (Emily Deschanel) es una antropóloga forense que trabaja examinando cadáveres en el departamento de ciencias forenses del Instituto Jeffersonian de Washington D.C. Tiene la llamativa habilidad de poder reconstruir la vida de los fallecidos por más mínimos que sean sus restos.

Es por eso que trabaja para el FBI, en aquellos casos en los que el reconocimiento de un cuerpo se torna muy complicado. La mujer trabaja junto al agente especial Seeley Booth (David Boreanaz), un hombre formado en el ejército, atormentado por su pasado, que no cree demasiado en los métodos de la antropóloga.

Bones.

Netflix

Miércoles 16

Criminal Reino Unido - Temporada 2

Varios policías londinenses interrogan a contrarreloj a tres sospechosos de cometer delitos graves. Cada episodio trata sobre un caso distinto y los investigadores deberán resolver los casos en muy poco tiempo. En esta segunda temporada de “Criminal Reino Unido” destaca la actuación de Kit Harington, conocido por haber interpretado a Jon Snow en la popular serie Juego de Tronos.

Baby - Temporada 3

Baby es una serie italiana inspirada en un escándalo de prostitución que explotó mediáticamente en ese país en el año 2014 y que involucró a policías, políticos e importantes empresarios.

La trama sigue a un grupo de chicas adolescentes de Roma, de entre 14 y 16 años, que ejerce la prostitución para poder pagar sus viajes. La producción de Netflix llega a su fin con esta tercera temporada.

Jueves 17

La última palabra - Estreno

Esta comedia alemana, protagonizada por la reconocida actriz Anke Engelke, trata sobre una mujer que intenta superar la repentina muerte de su esposo.

Tras leer unas palabras en su funeral, escucha la voz de su difunto marido. Desde entonces, empieza a ayudar a todas las personas que pasan por la viudez.

La última palabra.

Viernes 18

Parque Jurásico: Campamento cretácico - Estreno

Steven Spielberg produce, junto a Scott Kreamer y Lane Lueras, esta serie de animación que sigue a seis adolescentes que son elegidos para vivir una experiencia única en un campamento nuevo al otro lado de la isla Nublar, sitio en donde tienen lugar las películas de “Jurassic Park”. Al igual que en los films, los dinosaurios no tardarán en aparecer y sembrar el caos total en la isla. Frente a la desesperación, los jóvenes deberán hacer todo lo posible para sobrevivir.

Ratched - Estreno

Ambientada en la década del ´40, la enfermera Ratched (Sarah Paulson), personaje recordado de Alguien voló sobre el nido del cuco, viaja a California para trabajar en un hospital psiquiátrico que es pionero en la creación y aplicación de nuevos -y cuestionables- métodos experimentales con la mente humana.

Ryan Murphy (“Glee”, “American Horror Story”, “El asesinato de Gianni Versace”, entre otros) está a cargo de este ambicioso proyecto de Netflix. Además de Paulson, son de la partida Cynthia Nixon, Judy Davis y Sharon Stone.

Movistar +

Jueves 17

Alex Rider - Estreno

Basada en los libros del prestigioso escritor británico Anthony Horowitz, la trama de la serie sigue a Alex Rider (Otto Farrant), un adolescente que vive con su tío. Parece ser un joven normal, pero en realidad tiene algunas habilidades especiales. Es bastante más listo que la media de los chicos de su edad, cuestiona absolutamente todo y tiene una sorprendente facilidad para escalar muros, entre otras destrezas.

Tras una serie de incidentes, Alex empieza a sospechar de que su tío, en realidad, no es quien dice ser y no tarda en llegar a la verdad: lo están preparando para convertirlo en un espía.