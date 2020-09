Las series que no te puedes perder en Amazon, Netflix, HBO y Movistar+ este mes

Las joyas de HBO que no te puedes perder en junio Javier Zurro

El catálogo de las principales plataformas bajo demanda de España está repleto de increíbles producciones de ayer y hoy. Es por eso que aquí te traemos algunas de las mejores series que puedes encontrar en HBO, Amazon Prime, Netflix y Movistar +.

HBO

Perry Mason

Recientemente finalizada, Perry Mason es una de las mejores series de este atípico 2020. La producción está ambientada en 1932 en Los Ángeles, una ciudad que aún siente los coletazos de la Gran Depresión mientras se prepara para albergar los Juegos Olímpicos.

En este contexto, un joven Perry Mason, interpretado magistralmente por Matthew Rhys, es contratado por un importante abogado para investigar el secuestro y asesinato de un bebé, caso que ha conmocionado a toda la ciudad.

Michaela Coel en Podría destruirte.

Podría destruirte

Otra de las grandes producciones del año es I may destroy you (Podría destruirte). Creada y protagonizada por Michaela Cole, la historia se centra en Arabella, una joven cuyos contenidos online sobre videojuegos han llegado a ser muy famosos.

Todo parece marchar bien, hasta que una noche es agredida sexualmente en un club nocturno londinense. A partir de este suceso, se replantea su trabajo y sus vínculos sociales, mientras intenta recordar qué fue lo que pasó ese trágico día.

Succession

Sin lugar a dudas, una de las mejores series de la actualidad. “Succession” nos muestra a la multimillonaria familia Roy, dueña de uno de los conglomerados de medios más importantes de Estados Unidos. Logan (Brian Cox) es el jefe del imperio, pero por su avanzada edad está pensando en la necesidad de preparar un sucesor.

Todo parece indicar que el elegido será su hijo Kendall (Jeremy Strong), aunque sus ambiciosos hermanos Shiv (Sarah Snook) y Roman (Kieran Culkin) no se rendirán tan fácil. La situación de salud de Logan se complica y esta carrera por obtener el trono se intensifica hasta límites insospechados.

Fotograma de The boys.

Amazon Prime

The Boys

Aprovechando el estreno de la segunda temporada, el viernes 4, es un buen momento para ver, o volver a ver, The Boys. Basada en el cómic homónimo, creado por Garth Ennis, esta serie sobre superhéroes es diferente al del resto de este tipo de producciones porque los protagonistas tienen comportamientos que podríamos decir “más humanos”.

Los personajes utilizan sus poderes para obtener lo que quieren, sin importar el coste. Aunque su libertad tiene un límite porque están manejados por una corporación multinacional que oculta todos sus secretos… si es que los obedecen, claro.

Modern Love

“Modern Love” es una comedia romántica basada en una columna del prestigioso periódico The New York Times, que explora las relaciones amorosas y la conexión entre las parejas. Su éxito inmediato hizo que Amazon la renueve para una segunda temporada.

Los 8 primeros episodios, en los que aparecen actores como Anne Hathaway, Tina Fey, Dev Patel y John Slattery, se centran en las distintas formas del amor, ya sea sobre uno mismo, con familiares, amigos, platónicos o sexuales.

Fotograma de 'This Is Us'.

This is Us

La trama de esta provocativa y dramática historia sigue a un grupo de personas, completamente desconocidas entre sí, que verán cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles. Mientras exploran sus propios conflictos internos, todos ellos descubren que tienen muchas cosas en común. This is Us lleva ya cuatro temporadas al aire y la quinta parte tiene fecha de estreno para el próximo 10 de noviembre.

Netflix

Rick & Morty

Con 4 temporadas al aire, “Rick & Morty” es una de las mejores series de animación para adultos. Rick Sánchez es un verdadero genio científico, pero tiene problemas con el alcohol y es bastante irresponsable en su trabajo.

Se muda a la casa de su hija Beth y comienzan sus aventuras intergalácticas con su nieto Morty, un niño torpe que se parece mucho a su padre Jerry. En ocasiones, a estas increíbles travesías se les suma la joven Summer, nieta mayor del científico.

Fotograma de 'Peaky Blinders'.

Peaky Blinders

Tras combatir en la Primera Guerra Mundial, Tommy Shelby (Cillian Murphy) regresa a Birmingham y retoma el negocio familiar de apuestas hípicas, que estuvo al cuidado de su tía Pollie (Helen McCrory) durante su ausencia. La guerra ha transformado por completo a Tommy, que no dudará en adoptar estrategias violentas para eliminar a todo aquel que se interponga en el crecimiento de su firma.

Pronto, las acciones de los hermanos Shelby llamarán la atención del Inspector en jefe Chester Campbell (Sam Neill). Esta exitosa serie británica está basada en los “Peaky Blinders”, una banda criminal que existió en Birmingham a mediados del siglo XX y que se caracterizaba por coser hojas de afeitar en sus boinas para atacar a sus enemigos.

Orange is the new black

Piper Chapman (Taylor Schilling) es detenida por un delito relacionado con el contrabando de drogas que cometió hace varios años, cuando estaba en pareja con Alex Vause (Laura Prepon), una narcotraficante de renombre.

En consecuencia, Chapman es llevada a una prisión de mujeres en Litchfield, Nueva York. Poco a poco, se va adaptando a su nueva realidad como presidiaria, haciéndose nuevas amigas. La serie está basada en la vida de Piper Kerman, autora del best seller autobiográfico “Orange is the new black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres”.

El actor Pablo Molinero interpreta al protagonista de la serie La peste.

Movistar +

Skam España

Skam es una producción noruega centrada en la vida cotidiana de los adolescentes de una escuela de Oslo. Trata temáticas como las relaciones sentimentales, la homosexualidad, la religión, el bullying y el acoso sexual.

El éxito de la serie en el país nórdico llevó a que muchos países hicieran su propia versión. Y España no fue la excepción, con tres temporadas muy bien recibidas por la crítica y el público. Este jueves 3 de septiembre llega la cuarta parte. Y la protagonista es Amira (Hajar Brown), una joven musulmana practicante, divertida, responsable y muy segura de sí misma. Esta chica adolescente tiene el reto de afrontar las miradas de la gente por ser creyente y llevar hijab.

Merlí: Sapere aude

El spin-off de la exitosa serie catalana se centra en Pol Rubio (Carlos Cuevas), el alumno preferido del famoso profesor de filosofía. Su popularidad y éxito en el instituto contrasta con una nueva etapa que se le abre, que hace que se vuelva más indeciso.

Y es que ha optado por cursar y ser filósofo, al igual que su mentor, Merlí. En la Facultad conoce a su nueva profesora, María Bolaño (María Pujalte), personaje con desparpajo, descaro, crítica e irónica y que tendrá un peso muy importante sobre Pol.

La Peste

Durante el año 1597, una epidemia de peste negra acecha a la ciudad de Sevilla, que ha experimentado un crecimiento poblacional importante en los últimos años. Con la aparición de esta nueva enfermedad, el gobierno no puede alimentar a sus habitantes, ni mucho menos asegurarles los servicios asistenciales mínimos. La trama de la serie española sigue a un hombre que, en medio de todo este caos, tiene que rescatar a un niño, cuyo padre ha muerto a causa de la peste negra.