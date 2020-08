¿Nos quedaremos sin nuestras series favoritas por culpa del coronavirus?

Las plataformas digitales han sido las salvadoras durante el confinamiento. Con toda la población metida en sus casas, el cine y las series se convirtieron en la ventana de escape de todo el mundo. El consumo audiovisual creció como nunca y las plataformas consiguieron aumentar sus usuarios y visionados. Durante estos meses la gente descubrió nuevas series, rescató obras maestras que hasta ahora no había podido ver y se enganchó a decenas de ficciones.

El ingente nivel de producción hizo que, en esos meses, las series sustituyeran a las salas de cine y a cualquier otra oferta. Las series ya estaban rodadas, y se fueron estrenando con éxito durante esos meses. Hemos visto las nuevas temporadas de grandes fenómenos como La casa de papel o Élite, y muchos aprovecharon para ponerse al día con joyas que ahora son favoritas a los próximos Emmy. Pero, durante todos esos meses, lo que sí se pararon fueron los rodajes de todas esas series que la gente estaba viendo, pero que se encontraban rodando, o a punto de hacerlo, sus nuevas tandas de episodios.

Entonces, ¿qué va a pasar con nuestras series favoritas el próximo año?, ¿habrá sequía de grandes títulos en 2021?, ¿los efectos de la pandemia en la ficción los notaremos un año después?, ¿aguantaremos otro confinamiento sin nuevas producciones? La realidad es que el año sí que se verá afectado. Muchas series han retrasado su estreno, y muchas de ellas parece que llegarán o a finales del año o ya para el siguiente curso. Lo que está claro es que septiembre, fecha cuando empiezan a desembarcar las grandes apuestas, no será tan prolífico como otros cursos. Quizás en verano de 2021 la cosa empiece a solucionarse, pero habrá que ver cómo evoluciona la situación en EEUU y a los dichosos rebrotes.

Nuevo tráiler de Patria con su nueva fecha de estreno

Las que pueden aprovechar este último trimestre de 2020 para dar un golpe en la mesa son las series españolas. Es entonces cuando llegarán Patria, Antidisturbios y Veneno, tres ficciones esperadas y que demuestran el momento de oro de nuestra ficción. Son las más potentes en la parrilla de salida, y excepto el Ratched de Ryan Murphy en Netflix o el enésimo spin off de The walking dead no hay grandes proyectos a la espera. También, si no sufren más retrasos, las primeras series de Marvel para Disney+ llegarán antes de que acabe este año.

A partir de ahí comienzan las malas noticias para la ficción internacional, que ha visto como casi todas las grandes series se han visto afectadas por la pandemia de una forma u otra. Succession se encontraba en fase de lectura de guiones y de preproducción cuando comenzó la crisis del covid, y paralizó todas las labores. De momento siguen canceladas y nadie sabe cuándo se dará luz verde para comenzar a mover la tercera temporada. Si antes iban a rodar en abril para estrenar en otoño, ahora depende de cuando empiece el rodaje para poder estimar una fecha. Su creador, Jesse Armstrong, ha dicho en Variety que espera que antes de navidades hayan podido comenzar a rodar, pero eso hace complicado que su estreno llegue a finales de 2021, lo que provocará que haya un parón de casi dos años desde que se estrenará la anterior.

Otra ficción con millones de seguidores que se vio afectada de pleno fue El cuento de la criada, que se encontraba en pleno rodaje, con la idea de conseguir estrenar antes de que acabar 2020. Imposible. Sus responsables ya han dicho que la cuarta tanda tendrá que llegar en 2021 y no se han atrevido a dar una fecha aproximada, como tampoco la hay de The Crown, que tiene rodada casi entera su cuarta temporada. Hay actores que ya tienen rodadas sus escenas, pero la producción no había terminado, aunque no parece que vaya a haber problemas para mantener un estreno a finales de 2020 o comienzo de 2021, aunque Netflix no ha anunciado fecha de estrenos.

the-crown

También se vio afectada otro de los buques insignia de la plataforma, Stranger Things, que se encontraba en pleno rodaje. Su anterior temporada acabó con un cliffhagner de esos que vuelven locos a los fans, pero parece que tendrán que esperar un poco más de lo esperado, ya que hasta septiembre, según medios americanos, no volverán al trabajo, lo que hace difícil que llegue antes de que acabe el año.

Tampoco se sabe mucho del regreso de The good fight, y eso que esta serie vio cómo su cuarta temporada se reducía por el coronavirus. La trama abierta no se cerró, y aunque concluyó con uno de sus mejores episodios, en torno a la muerte de Jeffrey Epstein, se quedó con todas sus tramas abiertas. La cadena decidió renovar por una quinta temporada entera, en vez de concluir la cuarta cuando pasara la pandemia, así que habrá que ver cuándo vuelven y cómo unen lo ocurrido antes con lo de ahora.

Pero no todas se encuentran paradas. Aquellas producciones de países donde el coronavirus ha dado algo de tregua han vuelto al rodaje. Es el caso de La casa de papel y de Élite, los dos fenómenos de masas españoles de Netflix que ya han regresado a la ‘normalidad’ y que están ya en plena faena de sus próximas temporadas. La de La casa de papel será su esperada quinta tanda, con la que cerrarán este arco narrativo y desvelarán si siguen explotando el fenómeno. Élite se enfrenta al reto de seguir conquistando a los usuarios de la plataforma con sólo unos cuantos supervivientes del reparto original y nuevas incorporaciones. Lo bueno es que ellas seguirán las fechas esperadas y se podrán ver en 2021.