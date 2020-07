La serie de HBO que se mofa de los modernos de Malasaña: "Lo que era choni ahora está de moda"

Media hora es lo que dura el Cercanías en llegar a la Puerta del Sol desde Parla. Si uno viaja en coche, el trayecto se reduce a 25 minutos aproximadamente. No hay que cambiar de comunidad autónoma ni existe cierta limitación para "subir a Madrid". Sin embargo, se dibuja una frontera entre la capital y el extrarradio.

O eso es lo que Por H o por B viene a reflejar el próximo 22 de julio. La serie, que se estrena en HBO, es la cuarta producción propia de HBO España y narra las vivencias de dos amigas de Parla, Belén (Saida Benzal) y Hache (Marta Martín), que se instalan en Malasaña, pleno centro de Madrid. Pendientes de aro, estampados de leopardo y un fuerte acento del sur de Madrid les dificulta adaptarse a los modernos jóvenes madrileños de Malasaña y sus alimentos ecológicos, productos que triplican su precio únicamente por cambiar el nombre del español al inglés y sus hábitos ajenos a la realidad que conocen ambas protagonistas.

"Fusionar estos dos universos me parecía atractivo. Quería retratar las cosas a las que me enfrenté en su momento", explica su creadora, Manuela Burló Moreno, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL. La directora, que inició esta idea a partir de un cortometraje con las mismas actrices, se mudó desde Cieza (Murcia) hasta Madrid y se encontró con un mundo completamente diferente.

'Por H o Por B'.

De esta manera, la primera comedia producida por HBO España pone el foco en el postureo, la apariencia y las modas pasajeras de Malasaña a través de dos personas que salen de la periferia. El elenco lo completan Brays Efe, Itziar Castro y Fernando Albizu. La intención de la creadora, tal y como revela a este periódico, es la de evidenciar el "querer aparentar" y las modas efímeras: "Lo que antes era cool ya no lo es. Lo que antes era choni ahora es moderno. Quería hablar de los barrios y de las modas", argumenta.

¿Clasismo?

Por H o por B ha generado uno de los debates y de las polémicas del verano. Su trama muestra a dos jóvenes de Parla con una estética choni y barriobajera —a veces incluso ignorante— que refuerza los clichés sobre un municipio obrero y socioeconómicamente más vulnerable.

Esta narrativa que presenta una realidad donde la gente de periferia únicamente puede prosperar en una gran capital más formada y con gente económica y culturalmente superior ha dado de qué hablar en redes sociales. Burló Moreno considera que estas críticas se deben a que todavía no se ha estrenado la serie. "Los de Parla son los que mejor salen", señala. Y es que, más que incidir en el origen de las dos protagonistas, el foco se centra en los clichés de los modernos de Malasaña y sus actitudes.

"Da la casualidad que hemos elegido Parla pero podía haber sido Getafe. Yo, que vengo de Cieza, me enfrenté a cosas que en mi pueblo nunca había vivido. Y no por ello me considero estar por debajo", opina la directora. "La intención no es ridiculizar, sino retratar un universo de pueblo y otro más underground o cool de una capital. La gente ha cuestionado la serie sin verla", indica e incide en que todo lo que ocurre en Por H o por B es ficción.